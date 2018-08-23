Congresso discute diretrizes para alcançar qualidade máxima na assistência médica

Um dos principais objetivos de qualquer instituição de saúde é alcançar a qualidade máxima na assistência médica oferecida aos seus pacientes. E os métodos para buscar essa excelência estará no centro das discussões do IV Congresso de Qualidade em Saúde, realizado pelo Hospital Meridional entre os dias 23 e 24 de agosto, no Hotel Golden Tulip, em Vitória.

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Em 2011, o Hospital Meridional obteve o selo de Certificação Internacional de Acreditação (nível diamante) da Qmentum Internacional, entidade canadense que identifica políticas e práticas que contribuem para um atendimento de alta qualidade, seguro e gerido de forma eficaz. Desde então, o hospital promove o congresso, realizado a cada dois anos.

O Congresso tem objetivo de estimular a troca de experiências, a disseminação de novidades da área da saúde, e conta com palestrantes de renome nacional, além das experiências de sucesso dos hospitais parceiros no Estado.

No Espírito Santo, o Meridional é o único hospital com uma acreditação internacional e o 22º a conquistar o selo canadense no Brasil. Atualmente existem apenas 29 hospitais com o certificado Qmentum Diamond válido no país.

Pacientes viram auditores

Dentro do processo de acreditação da entidade canadense, pacientes internados ou que receberam alta hospital são entrevistados pelos auditores. Ou seja, a visão do próprio paciente é levada em consideração. O certificado chancela o compromisso das instituições com a construção de um sistema de saúde que coloque o paciente, de fato, no centro das decisões.

Segundo Adriana Daum, assessora de qualidade do Meridional, acreditação internacional completou o sistema de gestão de qualidade com requisitos mais maduros Crédito: Divulgação

"É importante que o paciente possa entender sua condição de saúde, as opções de tratamento; traçar metas individuais de tratamento; monitorar e ajustar essas metas sempre que necessário e criar uma relação de confiança com os pacientes, em que eles sejam entendidos como indivíduo e não pela doença;", explica a assessora de qualidade do Meridional, Adriana Daum.

Ela aponta ainda que a acreditação internacional foi um divisor de águas para o hospital. “A acreditação internacional completou nosso sistema de gestão de qualidade com requisitos mais maduros, até então não trabalhados pela acreditação nacional. É importante manter um método de gestão sistematizado, com foco em excelência na prestação de cuidados e segurança do paciente”.

Congresso

IV Congresso de Qualidade em Saúde é aberto ao público externo, com foco em profissionais da saúde. A inscrição tem valor simbólico e pode ser realizada pelo site Congresso Meridional

Neste ano, os temas principais serão Movimento de Segurança do Paciente, Experiência do Paciente e Governança Clínica. Nas três edições anteriores, foi reunido em torno de 900 participantes, entre profissionais e gestores de todo Espírito Santo e estados vizinhos.