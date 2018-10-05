Colatina: loteamento de luxo em busca de um futuro mais verde

Preservar a natureza por meio de um desenvolvimento sustentável é a preocupação que norteia o século XXI. E o quanto antes essa premissa seja colocada em prática, mais fácil será para colher resultados no futuro. Foi dentro dessa ideia que foi realizada no fim do mês passado mais uma edição do projeto Plantar é viver. O evento aconteceu no loteamento Real Garden , em Colatina, através de parceria da TV Gazeta Norte com a CBL Loteamentos e outras empresas privadas.

A atividade consistiu no plantio de cerca de quinhentas mudas de plantas nativas da Mata Atlântica na área do loteamento, localizado no bairro Fazenda Vitali, uma das regiões que mais se valoriza na cidade de Colatina. O desenvolvimento das mudas será acompanhado durante três anos. Além de preparar o loteamento para um futuro arborizado, a ação também remeteu às origens do bairro, que surgiu de propriedade rural de imigrantes italianos.

História

Entre o final do século XIX e início do século XX, as margens do Rio Santa Maria eram o destino da maioria dos imigrantes europeus que chegavam para desbravar o interior do Espírito Santo. Dentre eles, o italiano Pedro Vitali, na época com 35 anos, adquiriu terras em uma região que, anos mais tarde, faria parte do município de Colatina. Nascia ali a Fazenda Vitali, que um século depois passaria a ser considerada um dos principais bairros nobres da cidade.

Em pouco tempo, a região foi ganhando estrutura digna de uma pequena cidade. A Fazenda Vitali contava com uma casa de comércio, um local para abastecimento de tropas de animais e uma hospedaria dos tropeiros que passavam pela região. Em princípio, as terras da família Vitali ficavam afastadas da região onde nascia a sede de Colatina. Mas, com o crescimento da cidade, passaram a integrar a área urbana do município.

Apesar de plano, o bairro fica localizado em uma área elevada, garantindo aos seus moradores uma visão da cidade digna de cartão-postal, com uma vista privilegiada para contemplar o Rio Doce e o pôr do sol.

Empreendimento

O bairro, que nasceu a partir das terras da fazenda, passou a abrigar empreendimentos e associações importantes de Colatina. O Colégio Marista, a Estação de Tratamento de Água, o Estádio Municipal, o Ginásio de Esportes, a Estação Ferroviária, o Centro Supletivo e a APAE são algumas das instituições que surgiram ali.

A região que mais se valoriza na cidade de Colatina também está ganhando um loteamento de grande porte que vai mudar a cara da região. O Real Garden , empreendimento da CBL , será composto por 300 lotes, com cerca de 300m² cada e preços a partir de R$ 139 mil. Uma grande oportunidade para quem busca uma moradia de alto padrão.

Trata-se de uma área em expansão, com acesso rápido ao Centro de Colatina, supermercados, hospitais, faculdade e comércio em geral. Acreditamos que, em cerca de cinco a oito anos, o loteamento se torne um bairro consolidado, explica Renato Ferreira, gerente comercial da CBL

Infraestrutura

Real Garden já possui lotes com as obras de infraestrutura 100% concluídas, com terraplanagem, pavimentação, drenagem pluvial, esgoto, rede de água, paisagismo, iluminação e duas áreas de lazer já finalizadas. Ao todo serão 5 áreas: espaço para jogos, piquenique, leitura, playground e skatepark.