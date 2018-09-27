Churrasco no apartamento? Varanda gourmet é a opção com conforto e segurança

Foto meramente ilustrativa. Crédito: Divulgação

Todo mundo sabe que o churrasco faz parte do DNA do brasileiro. Mais que um simples evento, juntar pessoas em torno de uma churrasqueira é um ato de celebração à amizade. E com a chegada do conceito de varandas gourmet, quem mora em apartamento também pode levar para dentro de casa esses momentos de descontração.

E para quem ainda dúvida, pode ter certeza: é possível sim fazer um churrasco de qualidade incontestável nesses ambientes reduzidos. O segredo, segundo o empresário e especialista em churrasco, Marco Polo Frizera Filho, proprietário da boutique de carnes Meatz, está na utilização de bons acessórios e cortes de carne de qualidade.

Mas se você é um marinheiro de primeira viagem no manejo dos espetos, aposte nos cortes tradicionais. Churrasqueiras elétricas são perfeitas para todos os cortes de carne. Picanha, alcatra e contrafilé são as preferências nacionais, então aposte nessas opções. E não esqueça do pão de alho, alguns vegetais para grelhar e queijo, completa Marco Polo.

Calor

Obviamente, devido o incomodo da fumaça para os moradores e vizinhos, o uso de uma churrasqueira a carvão nas varandas está descartado. Mas Marco Polo garante que, com as inovações tecnológicas, os novos modelos de churrasqueiras elétricas têm um potencial de queima muito maior, garantindo uma qualidade ideal no churrasco.

Os mais tradicionalistas podem se queixar da falta daquele gostinho de carvão queimado que fica impregnado na carne assada em churrasqueiras convencionais. Para quem não abre mão desse detalhe, também tem uma dica interessante.

Basta pegar um pedaço de carvão e colocar perto do queimador da churrasqueira elétrica. Ele vai aromatizar a carne dentro de um processo controlado, sem gerar fumaça, explica Marco Polo.

Modernidade

O Edifício Myrthes Vieira, empreendimento da Proeng em construção na Praia da Costa, está sendo erguido com a opção de varanda gourmet, que será equipada com instalações hidráulicas e elétricas, ponto de esgoto, bancada em granito, pia, torneira e uma churrasqueira elétrica com 4 espetos.

Antes, churrasco era sinônimo de evento grande em área aberta. A procura hoje é um espaço dentro de casa, para uma reunião privativa, aconchegante e informal. A varanda gourmet é uma extensão da sala de visitas, e nada melhor do que poder trazer para esse ambiente uma reunião como um churrasco, afirma a gerente comercial do Grupo Proeng, Simone Mozine.