Canhões de névoa: mais um passo para reduzir a poeira

A Vale deu mais um passo importante para reduzir a emissão de poeira das suas operações. Os canhões de névoa são parte do Plano Diretor Ambiental (PDA), o maior investimento da Vale em meio ambiente no Estado. Funcionam como turbinas de avião que lançam microbolhas de água sobre o pátio de pelotas, formando uma espécie de neblina.