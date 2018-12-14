Partido Verde estará no secretariado de Casagrande

Renato Casagrande (PSB) Crédito: Ricardo Medeiros

O Partido Verde (PV) com certeza estará no primeiro escalão do governo de Renato Casagrande (PSB), ocupando uma secretaria estadual. A informação é do próprio Casagrande: "O PV estará no secretariado".

A secretaria, no entanto, ainda não está definida.

"Temos bons quadros e acreditamos que seremos contemplados", afirma Fabrício Machado, presidente estadual da sigla. Eles já apresentaram ao presidente estadual do PSB, Luiz Carlos Ciciliotti, uma relação de nomes, incluindo o do próprio Machado e o do engenheiro João Ismael Nardotto. Na próxima semana, o PV tem conversa com Casagrande.

Machado já comandou várias secretarias em Viana: Agricultura, Meio Ambiente, Serviços Urbanos e Saúde. Já Nardotto é ex-coordenador regional da Funasa e atualmente assessora o prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede).

Uma das secretarias que seguem em aberto é a de Meio Ambiente, área com a qual o PV tem identidade programática. Também não foram preenchidas ainda a de Turismo, a de Esportes, a de Desenvolvimento e a de Trabalho e Desenvolvimento Social.

MOSAICO PARTIDÁRIO

Além do PV, os seguintes partidos devem fazer parte do alto escalão do governo: PSB, PPS, PP, PDT e, possivelmente, PCdoB (o deputado federal Givaldo Vieira é cotado para a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social).

A sigla de Casagrande já tem cinco secretários, além do diretor-presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto. Mas o único considerado "indicação direta do PSB" é o deputado federal Paulo Foletto, anunciado nesta sexta-feira (14) como secretário de Agricultura.