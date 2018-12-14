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Vitor Vogas

Partido Verde estará no secretariado de Casagrande

Informação é do próprio governador eleito. Ainda estão em aberto a Secretaria de Meio Ambiente, a de Esportes, a de Trabalho, a de Turismo e a de Desenvolvimento

Publicado em 14 de Dezembro de 2018 às 12:25

Públicado em 

14 dez 2018 às 12:25
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Renato Casagrande (PSB) Crédito: Ricardo Medeiros
O Partido Verde (PV) com certeza estará no primeiro escalão do governo de Renato Casagrande (PSB), ocupando uma secretaria estadual. A informação é do próprio Casagrande: "O PV estará no secretariado".
A secretaria, no entanto, ainda não está definida.
"Temos bons quadros e acreditamos que seremos contemplados", afirma Fabrício Machado, presidente estadual da sigla. Eles já apresentaram ao presidente estadual do PSB, Luiz Carlos Ciciliotti, uma relação de nomes, incluindo o do próprio Machado e o do engenheiro João Ismael Nardotto. Na próxima semana, o PV tem conversa com Casagrande.
Machado já comandou várias secretarias em Viana: Agricultura, Meio Ambiente, Serviços Urbanos e Saúde. Já Nardotto é ex-coordenador regional da Funasa e atualmente assessora o prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede).
Uma das secretarias que seguem em aberto é a de Meio Ambiente, área com a qual o PV tem identidade programática. Também não foram preenchidas ainda a de Turismo, a de Esportes, a de Desenvolvimento e a de Trabalho e Desenvolvimento Social.
MOSAICO PARTIDÁRIO
Além do PV, os seguintes partidos devem fazer parte do alto escalão do governo: PSB, PPS, PP, PDT e, possivelmente, PCdoB (o deputado federal Givaldo Vieira é cotado para a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social).
A sigla de Casagrande já tem cinco secretários, além do diretor-presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto. Mas o único considerado "indicação direta do PSB" é o deputado federal Paulo Foletto, anunciado nesta sexta-feira (14) como secretário de Agricultura.
O PPS já tem dois secretários, além do diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Luiz Paulo Vellozo Lucas. O PP tem um: o deputado federal Marcus Vicente, também anunciado nesta sexta, para comandar a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. O PDT deve emplacar um, assim como o PV e o PCdoB.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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