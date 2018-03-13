Para o Cais das Artes só cabe uma solução: a implosão, sugere leitor

O Cais das Artes, na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Os valores da obra do Cais das Artes chamam a atenção de qualquer um: R$ 126 milhões já foram gastos, e há a estimativa de que cerca de R$ 100 milhões ainda sejam necessários para a conclusão, um aumento de R$ 20 milhões na previsão que era feita até o fim do ano passado. Reportagem publicada nesta terça-feira (13) em A GAZETA mostra que o valor total da obra, portanto, deve chegar a R$ 226 milhões. Os leitores reagiram com fervor ao valor elevado e aos atrasos. A maioria reclama, inclusive, do projeto, realizado pelo renomado arquiteto capixaba Paulo Mendes da Rocha, alegando que ele acabou com a paisagem. Mas há também aqueles que elogiam, mencionando a grandiosidade da obra. Leia abaixo os principais comentários.

Ora, se a obra deveria custar R$ 115 milhões, já foram gastos cerca de R$ 126 milhões e ainda faltam R$ 100 milhões para a sua conclusão, só cabe uma solução: a implosão. Assim seria estancada a sangria dos cofres públicos e de lambuja teríamos de volta a vista da histórica Cruz do Papa com o mar, o céu azul e o Convento da Penha ao fundo, hoje vilipendiada pela presença de um grotesco caixote de concreto.

Igor Perez

Troço feio e consumidor de dinheiro. Isso tá mais pra uma máquina de lavar dinheiro. Formato já tem!

Leonardo Ragassi

Travaram uma batalha com moradores de décadas no local para desapropriar suas casas conseguidas com o suor de seus trabalhos, sendo que muitos desses conseguiram na Justiça a permanência, para hoje deixar essa caixa branca ali parada, degradando e cada vez mais perdendo dinheiro.

Matheus Veras

Já ouvi falar em “elefante branco”, mas com certeza não é apenas isso, não. Deveremos inventar outro termo para esse lixo gigante...

Fabio Cribari Do Nascimento

Os políticos são muito competentes em desviar dinheiro de obras públicas e saem ilesos rindo da nossa cara! O raça desgraçada!

Helio Gonçalves

Total descaso perante o cidadão capixaba... Reflexo da incompetência e da ineficiência de gestão pública. A cúpula do governo deveria ser investigada.

Gil Marcos Fernandes

Dinheiro do povo desperdiçado. Vamos lembrar disso nas eleições deste ano. Paulo Hartung se faz de vítima que não tem dinheiro e de político austero, mas não explica o objetivo desta obra para o povo. Enquanto isso, o povo fica esperando leitos em hospitais.

Adila Damiani

Museu das artes em um prédio sem arte nenhuma, ah tá, entendi, isso é pra não tirar o mérito da arte exposta, tem é que passar o trator nessa construção horrível!!!!

Alex Andrade

Obra mais feia que tem em Vitória, matou a paisagem. Parece uma cadeia. Por mim metia dinamite e fazia um campo de futebol.

Ramon Lopes

Uma pena uma obra tão grandiosa e linda estar abandonada! O Cais das Artes é a definição de incompetência!!! Sem mais!

Fabricio S. Serafim

Uma paisagem tão bonita para um obra tosca e feia como essa. Um caixote feio estragando todo o visual da Praça do Papa.

Marlon Rizzo

Isso é um abuso, esse cais nunca era para ter sido construído nesse local, tira toda a visão da Baía de Vitória...

Renan Holanda

Melhor implodir, o custo deve ser menor.