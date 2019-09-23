Para Mourao, morte de Ágatha é resultado da guerra do narcotráfico Crédito: Ricardo Medeiros

O presidente interino Hamilton Mourão afirmou nesta segunda-feira (23) que a morte de Ágatha Vitória Sales Félix, 8, é resultado da "guerra do narcotráfico".

A garota foi atingida por um tiro nas costas na sexta-feira (20) quando estava dentro de uma Kombi que transitava pela Fazendinha, no Complexo do Alemão.

O relato de moradores que estavam no momento do tiro é de que a equipe policial abriu fogo contra uma moto, e que não houve confronto. Ao Voz das Comunidades, eles afirmaram que o disparo que atingiu Ágatha partiu da polícia.

"Isso é a guerra do narcotráfico", disse Mourão quando perguntado sobre o assassinato.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que equipes da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) Fazendinha localizadas nas proximidades das ruas Antônio Austragésilo e Nossa Senhora "foram atacadas de várias localidades da comunidade de forma simultânea" e que os policiais "revidaram à agressão".

A área onde está situado o Complexo do Alemão , na zona norte da cidade, teve um aumento das mortes violentas na comparação com o ano passado. Considerando os dados publicados pelo ISP (Instituto de Segurança Pública) para o período de janeiro a agosto de 2019, houve 62 mortes no índice de letalidade violenta. Este número é igual ao total de mortes registradas na região do Alemão em 2018.