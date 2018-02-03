Para conter crise no PSDB, Colnago prega união e consenso

O vice-governador do Estado, César Colnago, quer ser candidato a governador. O prefeito de Vila Velha, Max Filho, também acena com candidatura Crédito: Marcelo Prest/Fernando Madeira

Presidente estadual do PSDB, o vice-governador César Colnago reagiu aos focos de dissidência surgidos ao longo da semana, por parte do ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas e do prefeito de Vila Velha, Max Filho – derrotados por ele na convenção da sigla há três meses. Colnago fará chegar hoje uma nota ao tucanato capixaba, na qual prega que o partido chegue à campanha eleitoral em 2018 com um “projeto de consenso”.

Na nota dirigida aos colegas de partido no Espírito Santo, Colnago fala ainda em "união das forças vivas da sociedade".

NINHO RACHADO

Ao longo das últimas semanas, o vice-governador tem trabalhado intensamente a fim de viabilizar candidatura a governador do Estado (ele quer ocupar a cadeira caso Paulo Hartung não concorra à reeleição).

Há menos de vinte dias, Colnago chegou a contratar os serviços de consultoria da agência Casamarela, de Bete Rodrigues, especialista em marketing eleitoral. Conforme informação da marqueteira, confirmada pelo vice-governador, o contrato foi firmado não com a pessoa física de Colnago, mas com o PSDB estadual. Segundo Colnago, o primeiro objetivo é "traçar um diagnóstico" para o partido no Espírito Santo.

Enquanto isso, ganha força um movimento paralelo no ninho tucano, agregando Max Filho, Luiz Paulo, o ex-governador Max Mauro e outros dirigentes históricos do PSDB-ES rompidos com Colnago desde 2017. Com apoio desse grupo, Luiz Paulo quer lançar candidatura a deputado federal. Quanto a Max Filho, estimulado pelo pai, começa a acenar com possível candidatura ao Palácio Anchieta.

Confira, abaixo, a nota de Colnago na íntegra para os demais tucanos capixabas:

Tenho convicção de que só há uma coisa que possa salvar este país: é a união das forças vivas da sociedade. Então, vamos começar pela nossa casa, o ninho tucano. Esta é minha disposição e determinação. Tenho trabalhado para unir o partido, para que juntos possamos construir um programa e um cenário para os próximos meses.

O ITV (Instituto Teotônio Vilela, órgão de formação política do PSDB) já tem as bases dessa proposta. Agora é hora de socializar o que de bom tem em nossa terra e com os bons seguir adiante. O PSDB está presente na construção do Espírito Santo, através de nosso governo, que dá certo e é uma referência para o país.

Para tratar do futuro, neste momento que o país e nosso estado vivem, mais do que repetir os compromissos e o conjunto de ações que resultaram nesse estado do qual tanto nos orgulhamos, importa falar dos valores e das crenças mais importantes que nos movem, das grandes preocupações, das angústias e de nossas esperanças.

Sabemos que ainda há um longo caminho a percorrer e percorreremos juntos. Vamos trabalhar com todas as forças políticas que estão colaborando e nos darão a sustentação necessária para chegar à campanha com um projeto de consenso.

César Colnago