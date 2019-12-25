Para as crianças do ES, Papai Noel já está bem mais moderno

Nada de trenó e renas mágicas. Papai Noel vem para o Espírito Santo é de avião. Para entregar os presentes para as crianças, usa um carro. Mas não pense que ele sai voando por aí com o seu veículo. Nada disso! Trafega pelas ruas, como as demais pessoas. Talvez um pouquinho mais rápido.
Outra novidade: Noel nem chegou a cogitar a possibilidade de fazer as entregas de bicicleta. Ele não gosta deste meio de transporte porque ainda não aprendeu a andar. Estas e outras modernidades adotadas pelo Bom Velhinho nos foram relatadas pelas crianças do Centro de Educação Infantil (Cmei) de Central Carapina, na Serra.
Há duas semanas, eles receberam Noel na escola. Um pouco antes da festa, os pequenos conversaram com a nossa reportagem e nos contaram detalhes do que sabem sobre as adaptações que Papai Noel vem adotando na noite de Natal. Confira no vídeo: