Pacote anticrime acerta ao combater facções criminosas nos presídios

Superlotação em presídios Crédito: Fábio Vicentini/Arquivo A GAZETA

Desde o seu anúncio, o pacote anticrime de Sergio Moro se propôs a reunir um conjunto de aprimoramentos legais que proporcionassem mais rigor ao processo e à legislação penal, como forma de frear a criminalidade que se escancara pela violência e pela corrupção.

Sem se esquecer, evidentemente, da necessidade de transformações estruturais — a educação estando entre as mais destacadas — que equalizem as oportunidades.

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Mesmo assim, a nova legislação ainda ataca pontos nevrálgicos da estrutura da criminalidade. A proposta de que líderes de facções comecem a cumprir pena em presídios de segurança máxima, com progressão de pena vetada àqueles que mantêm vínculos com essas organizações, foi mantida.

Assim como a ampliação para três anos, com possibilidade de renovação, de presos perigosos em estabelecimentos federais de segurança máxima. Duas vitórias para a desestabilização dessas cadeias de comando que, dentro das prisões, ainda conseguem supervisionar as ações criminosas extramuros.

O que precisa vir acompanhado de uma racionalização do sistema prisional, com foco na qualidade do encarceramento. Como este jornal não se cansa de ressaltar, não necessariamente é preciso prender mais; urgente é prender melhor.

São flagelos sociais brasileiros que, de tão intransponíveis, exigem providências mais drásticas para que a impunidade não permaneça sendo deles um catalisador.

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Uma estratégia que começa no front, com a ação policial. Os recursos disponíveis ainda são dirigidos ao combate aos crimes no varejo. O pacote anticrime, ao direcionar os holofotes para facções e líderes do crime organizado, consegue tirá-los de uma conveniente sombra que só é iluminada quando comandam atos coordenados de violência nos grandes centros urbanos.

A punição para quem se beneficia estruturalmente da violência, fazendo dela uma verdadeira carreira profissional, deve mesmo ser exemplar. Nesse sentido, a modificação do Código Penal que aumentou a pena máxima para 40 anos também é importante. Só assim será possível desarticular a criminalidade, com foco na prevenção.