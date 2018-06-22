"Oscar vai para Neymar", diz leitora sobre jogo desta sexta

Torcedores comemoram vitória do Brasil em bares no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória, nesta sexta-feira (22) Crédito: Fernando Madeira

triunfo em São Petersburgo foi suado. Os dois gols vieram apenas nos acréscimos, pelos pés de Philippe Coutinho e Neymar. A Seleção Brasileira venceu a Costa Rica nesta sexta-feira (22), mas o. Os dois gols vieram apenas nos acréscimos, pelos pés de Philippe Coutinho e Neymar.

O resultado, apesar de ainda não empolgar o torcedor, foi vital para o Brasil não se complicar para a última rodada do Grupo E. Agora, a Seleção lidera a chave, com quatro pontos, e depende só de si para avançar. Já a Costa Rica, com duas derrotas, está eliminada.

O sufoco deu margem a muitas cornetadas dos torcedores. Confira alguns comentários dos nossos leitores:

Esse jogo representou muito bem o povo brasileiro, deixa tudo para a última hora.

Nicelo Scotta

Chorado é mais gostoso, né não, Neymar?! Uma carretilha, dois meiões rasgados e um gol. O pênalti nele não sei se foi, mas no Tite foi pênalti claro!! Juiz ladrão.

Mark Orwell

Quase morri de ansiedade... O que seria do Brasil se não fossem esse 6 minutos? Vai, Brasil!

Andressa Borgo

Mesmo com as dificuldades e críticas, vamos seguindo adiante, Seleção! Vamos acreditar!

Artenio Dutra

Ufa, que sufoco! Haja coração: Brasil 2 x 0 Costa Rica na prorrogação.

Humberto Schuwartz

Galera comemorando o placar de 2 x 0 contra a Costa Rica é porque a coisa está muito feia! Que venha a Sérvia!

Evandro Guimarães

O Brasil, se continuar jogando esse futebol medíocre, não chega às quartas de final. Fora que o Oscar vai para Neymar!

Cira Pena

Em 82 tinha um futebol lindo e não ganhou, em 94 foi campeão jogando mal.

Carlos da Silva

Em meio a tantas decepções com esse país, um pouquinho de orgulho e alegria.

Su Guedes

Foi sofrido, espero que não jogue pelo empate.

Mery Mery

Tá fraco... o povo aposta muito no Neymar, que não faz nada pelo time. Tem que apostar nos outros jogadores que nem mencionados são, mas que lutam com garra pelo Brasil.

Bruno Silva

O nome da Copa é Coutinho, a salvação do Brasil!

Rebeca Araujo

O mais legal foi o Tite imitando o Neymar na comemoração do gol.

Jonas Pereira

Alguém avisa ao Neymar que se ele jogar mais e cair menos talvez o Brasil ainda ganhe.

Mirian Leal

Brasil está jogando bem. Só falta chutar mais para o gol, como começou a fazer na metade do primeiro tempo. E arriscar mais nas jogadas individuais perto da área.

Gelson Silva

Ainda bem que deram mais 6 minutos! Ufa!

Francisco Mello

Só acho que foi mais pênalti no Tite do que no Neymar.

Fabiano Nour Mei

Tem que parar de achar que é só o Neymar que joga. Não tô gostando, prefiro o Marcelo.

Marilis Fernandes

Para a alegria da maioria dos brasileiros, mais uma partida da Seleção na Copa da Rússia. Um dos poucos momentos em que nosso povo pode esquecer todas as mazelas do país , unir-se e confraternização numa só voz em torno da esperança da nossa Seleção fazer bonito nos representando. Alguns criticam o custo financeiro para participar. Essas pessoas deveriam verificar o custo de um senador, um deputado federal, um ministro do STF etc.

Geraldo Nardi

Não foi pênalti. Neymar tinha que ser ator, não jogador. Philippe Coutinho que é o verdadeiro jogador.

Marcia Susi Almeida

Temos que acreditar, mas temos que para de idolatrar o Neymar e dar oportunidades a outros jogadores. Parabéns, Philippe Coutinho.

Weverton Martins

Tomar sufoco da Costa Rica? Pode vir embora... Pelo que tudo indica, Brasil e Argentina devem se cruzar no aeroporto!