Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • "Oscar vai para Neymar", diz leitora sobre jogo desta sexta
Fala, Leitor!

"Oscar vai para Neymar", diz leitora sobre jogo desta sexta

Vitória suada em cima da Costa Rica, com gols no acréscimo, rendeu várias cornetadas dos torcedores, especialmente sobre a atuação do camisa 10 da Seleção

Publicado em 22 de Junho de 2018 às 13:43

Públicado em 

22 jun 2018 às 13:43

Colunista

Torcedores comemoram vitória do Brasil em bares no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória, nesta sexta-feira (22) Crédito: Fernando Madeira
A Seleção Brasileira venceu a Costa Rica nesta sexta-feira (22), mas o triunfo em São Petersburgo foi suado. Os dois gols vieram apenas nos acréscimos, pelos pés de Philippe Coutinho e Neymar.
O resultado, apesar de ainda não empolgar o torcedor, foi vital para o Brasil não se complicar para a última rodada do Grupo E. Agora, a Seleção lidera a chave, com quatro pontos, e depende só de si para avançar. Já a Costa Rica, com duas derrotas, está eliminada. 
> CONFIRA TUDO SOBRE A COPA DO MUNDO 2018
O sufoco deu margem a muitas cornetadas dos torcedores. Confira alguns comentários dos nossos leitores:
Esse jogo representou muito bem o povo brasileiro, deixa tudo para a última hora.
Nicelo Scotta
Chorado é mais gostoso, né não, Neymar?! Uma carretilha, dois meiões rasgados e um gol. O pênalti nele não sei se foi, mas no Tite foi pênalti claro!! Juiz ladrão.
Mark Orwell
Quase morri de ansiedade... O que seria do Brasil se não fossem esse 6 minutos? Vai, Brasil!
Andressa Borgo
Mesmo com as dificuldades e críticas, vamos seguindo adiante, Seleção! Vamos acreditar!
Artenio Dutra
Ufa, que sufoco! Haja coração: Brasil 2 x 0 Costa Rica na prorrogação.
Humberto Schuwartz
Galera comemorando o placar de 2 x 0 contra a Costa Rica é porque a coisa está muito feia! Que venha a Sérvia!
Evandro Guimarães
O Brasil, se continuar jogando esse futebol medíocre, não chega às quartas de final. Fora que o Oscar vai para Neymar!
Cira Pena
Em 82 tinha um futebol lindo e não ganhou, em 94 foi campeão jogando mal.
Carlos da Silva
Em meio a tantas decepções com esse país, um pouquinho de orgulho e alegria.
Su Guedes
Foi sofrido, espero que não jogue pelo empate.
Mery Mery
Tá fraco... o povo aposta muito no Neymar, que não faz nada pelo time. Tem que apostar nos outros jogadores que nem mencionados são, mas que lutam com garra pelo Brasil.
Bruno Silva
O nome da Copa é Coutinho, a salvação do Brasil!
Rebeca Araujo
O mais legal foi o Tite imitando o Neymar na comemoração do gol.
Jonas Pereira
Alguém avisa ao Neymar que se ele jogar mais e cair menos talvez o Brasil ainda ganhe.
Mirian Leal
Brasil está jogando bem. Só falta chutar mais para o gol, como começou a fazer na metade do primeiro tempo. E arriscar mais nas jogadas individuais perto da área.
Gelson Silva
Ainda bem que deram mais 6 minutos! Ufa!
Francisco Mello
Só acho que foi mais pênalti no Tite do que no Neymar.
Fabiano Nour Mei
Tem que parar de achar que é só o Neymar que joga. Não tô gostando, prefiro o Marcelo.
Marilis Fernandes
Para a alegria da maioria dos brasileiros, mais uma partida da Seleção na Copa da Rússia. Um dos poucos momentos em que nosso povo pode esquecer todas as mazelas do país , unir-se e confraternização numa só voz em torno da esperança da nossa Seleção fazer bonito nos representando. Alguns criticam o custo financeiro para participar. Essas pessoas deveriam verificar o custo de um senador, um deputado federal, um ministro do STF etc.
Geraldo Nardi
Não foi pênalti. Neymar tinha que ser ator, não jogador. Philippe Coutinho que é o verdadeiro jogador.
Marcia Susi Almeida
Temos que acreditar, mas temos que para de idolatrar o Neymar e dar oportunidades a outros jogadores. Parabéns, Philippe Coutinho.
Weverton Martins
Tomar sufoco da Costa Rica? Pode vir embora... Pelo que tudo indica, Brasil e Argentina devem se cruzar no aeroporto!
Janderson Campi

Tópicos Relacionados

Futebol neymar rússia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Seu ambiente de trabalho está alinhado ao Feng Shui para gerar resultados?
Imagem de destaque
Polícia divulga foto de suspeito de matar jovem em Ibiraçu
Picape furtada da prefeitura de Rio Novo do Sul é recuperada em Itapemirim
Picape furtada da prefeitura de Rio Novo do Sul é recuperada em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados