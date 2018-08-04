Os quatro cavaleiros da era digital

Google Crédito: Pixabay

Em 2006, as maiores empresas em valor de mercado eram Exxon, GE, Microsoft, Citigroup e Bank of America. Hoje, são Apple, Alphabet (Google), Microsoft, Amazon e Facebook. No livro “Os Quatro”, Scott Galloway, professor de estratégia de marca e marketing digital da New York University apresenta a estratégia dos que ele chamou de os quatro cavaleiros - Amazon, Apple, Facebook e Google - para se tornarem o sucesso que são e como se mantêm ali. A Microsoft é olhada como empresa que não teria as características das outras quatro para se manter no topo.

A fórmula da Amazon se baseia em um investimento sem precedentes na infraestrutura de “última milha”, bancada por investidores seduzidos pela história mais simples e fascinante já contada no mundo dos negócios: a maior loja do planeta. O valor da empresa cresceu 66% no último ano e domina o mercado de e-commerce. Como não tem que investir em lojas físicas, a Amazon investe em armazéns robotizados, muitos próximos dos grandes centros, para entregar produtos cada vez em menos tempo aos clientes. Assim, cria uma barreira de entrada intransponível para novos desafiantes do seu mercado.

A estratégia da Apple consistiu em colocar os eletrônicos no setor de luxo. Com isso, conseguiu ter um produto de baixo custo vendido a um preço premium, e a Apple se tornou a empresa mais rentável da história. Tem apenas 14,5% do mercado de smartphones e 79% dos lucros! A Apple conseguiu associar status à marca, e as pessoas dormem na fila para aguardar o próximo lançamento. Criou também sua barreira com investimento em 492 lojas sofisticadas pelo mundo, onde mais de um milhão de pessoas passam todos os dias.

O Google é a nossa fonte de conhecimento, conhecedor dos nossos segredos mais íntimos. Nenhuma instituição conta com a confiança e a credibilidade conquistadas pelo Google, que continua a cumprir sua missão de organizar todas as informações do mundo

Se considerarmos as métricas de adoção e de utilização, o Facebook é o maior sucesso da história da humanidade. O planeta tem 7,5 bilhões de pessoas e 1,2 bilhão delas usam o Facebook diariamente. Vão conseguindo cumprir sua missão explicitada de conectar o mundo.

O Google é a nossa fonte de conhecimento, conhecedor dos nossos segredos mais íntimos, respondendo a todas as nossas perguntas. Nenhuma instituição conta com a confiança e a credibilidade conquistadas pelo Google, que continua a cumprir sua missão de organizar todas as informações do mundo. A Apple atingiu nesta semana o incrível valor de mercado de US$ 1 trilhão. Amazon e Google estão perto. O Google recebe 3,5 bilhões de consultas por dia, a Amazon tem 350 milhões de cartões de crédito e perfis de compradores em seus registros e a Apple tem um bilhão de cartões de crédito cadastrados. Esse é o novo campo de batalha entre elas: os nossos dados.

*O autor é consultor e palestrante em Inovação e Estratégia