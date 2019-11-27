Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Os famosos truques pra te deixar mais magra!
Meu cropped minhas regras

Os famosos truques pra te deixar mais magra!

Rayane Souza já testou vários deles e garante: não é você que precisa se apertar para entrar em um vestido, é o vestido que precisa caber em você. Além disso,  nossas imperfeições fazem parte da nossa história, da nossa caminhada

Públicado em 

27 nov 2019 às 16:17
Rayane Souza

Colunista

Rayane Souza

Antes e depois Crédito: Divulgação
Diz a verdade. você já testou algum truque pra parecer mais magra. Eu, confesso, já testei e vou te contar.
A maior parte da minha vida eu tinha medo das pessoas descobrirem que eu era gorda. Isso mesmo, medo de descobrirem o óbvio! E vivia procurando na internet maneiras de me esconder, disfarçar e fazer com que as pessoas me vissem como uma mulher  “normal” em um vestido justo.
Normalmente recorremos paras as famosas cintas! Cintas-espartilho, cintas em forma de short, de meia calça... Tem de todos os tipos! E, claro, todos os jeitos de te apertar bastante pra fazer caber naquele look dos sonhos!
Aí você sai de casa sem respirar direito, porque a cinta pode abrir; ou você senta com toda delicadeza do mundo para evitar que ela saia do lugar! Ir ao banheiro? Nem pensar! Imagina o trabalho pra desabotoar aquilo tudo? A gente pode segurar a vontade o tempo que for, tudo pela silhueta perfeita!
E o que já gastei em cremes  “sugadores de gordura”? Sempre tem aquela propaganda que faz você acreditar que o redutor de medidas da marca “ X” faz milagre. E que é só você esfregar por 10 minutos, e pronto! Em 20 dias você já desceu um número de manequim. Só que não.
Tô contando isso porque o verão vem chegando e muitas mulheres se preocupam com as celulites, estrias, o bumbum empinado... Natural, é a estação que a gente mais expõe nosso corpinho, né?  Mas por que a gente fica tão preocupada com isso ao ponto de recorrer a estratégias absurdas!?
Lembro de uma colega de faculdade que me ensinou um truque pra amenizar a aparência das celulites. Ela passava spray bronzeador nas pernas todas as vezes que usava short e me alertava: “Cuidado, não sente em cadeiras claras! Pode manchar"
Gente! É uma luta! Sério mesmo que a gente precisa disso!? As redes sociais também estão aí pra provar a quantidade de mulheres que estão insatisfeitas com seu corpo. O uso de photoshop e edições pra alcançar a foto perfeita, o corpo perfeito, não tem limites! Isso precisa acabar, mulherada!
A gente precisa entender que não vale tudo pra atingir o corpo perfeito! Não vale se torturar, se apertar, gastar rios de dinheiro com falsos cremes milagrosos, e entrar nessa neura que pode um dia adoecer a saúde mental da gente,
Você não tá feliz com o que vê no espelho? Quer mudar? Procure os profissionais adequados pra te ajudar nessa mudança, e faça por você, jamais pelos outros! E saiba, em primeiro lugar, que nenhum esforço maluco vale a sua saúde mental.
Você não precisa se apertar inteira pra entrar em um vestido, ok? Você não precisa caber em uma roupa, e sim a roupa precisa caber em você! O processo é inverso!
Nossas imperfeições fazem parte da nossa história, da nossa caminhada como mulheres, esposas, mães, trabalhadoras, e quando nos olhamos com mais carinho, esses pequenos detalhes não fazem a menor diferença.

Rayane Souza

A Influencer Rayane Souza é uma das vozes no movimento Plus Size Capixaba. Já representou o Estado em diversos concursos de beleza plus size levando a bandeira do empoderamento e da auto estima da mulher plus

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados