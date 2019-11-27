Os famosos truques pra te deixar mais magra!

Antes e depois Crédito: Divulgação

Diz a verdade. você já testou algum truque pra parecer mais magra. Eu, confesso, já testei e vou te contar.

A maior parte da minha vida eu tinha medo das pessoas descobrirem que eu era gorda. Isso mesmo, medo de descobrirem o óbvio! E vivia procurando na internet maneiras de me esconder, disfarçar e fazer com que as pessoas me vissem como uma mulher “normal” em um vestido justo.

Normalmente recorremos paras as famosas cintas! Cintas-espartilho, cintas em forma de short, de meia calça... Tem de todos os tipos! E, claro, todos os jeitos de te apertar bastante pra fazer caber naquele look dos sonhos!

Aí você sai de casa sem respirar direito, porque a cinta pode abrir; ou você senta com toda delicadeza do mundo para evitar que ela saia do lugar! Ir ao banheiro? Nem pensar! Imagina o trabalho pra desabotoar aquilo tudo? A gente pode segurar a vontade o tempo que for, tudo pela silhueta perfeita!

E o que já gastei em cremes “sugadores de gordura”? Sempre tem aquela propaganda que faz você acreditar que o redutor de medidas da marca “ X” faz milagre. E que é só você esfregar por 10 minutos, e pronto! Em 20 dias você já desceu um número de manequim. Só que não.

Tô contando isso porque o verão vem chegando e muitas mulheres se preocupam com as celulites, estrias, o bumbum empinado... Natural, é a estação que a gente mais expõe nosso corpinho, né? Mas por que a gente fica tão preocupada com isso ao ponto de recorrer a estratégias absurdas!?

Lembro de uma colega de faculdade que me ensinou um truque pra amenizar a aparência das celulites. Ela passava spray bronzeador nas pernas todas as vezes que usava short e me alertava: “Cuidado, não sente em cadeiras claras! Pode manchar"

Gente! É uma luta! Sério mesmo que a gente precisa disso!? As redes sociais também estão aí pra provar a quantidade de mulheres que estão insatisfeitas com seu corpo. O uso de photoshop e edições pra alcançar a foto perfeita, o corpo perfeito, não tem limites! Isso precisa acabar, mulherada!

A gente precisa entender que não vale tudo pra atingir o corpo perfeito! Não vale se torturar, se apertar, gastar rios de dinheiro com falsos cremes milagrosos, e entrar nessa neura que pode um dia adoecer a saúde mental da gente,

Você não tá feliz com o que vê no espelho? Quer mudar? Procure os profissionais adequados pra te ajudar nessa mudança, e faça por você, jamais pelos outros! E saiba, em primeiro lugar, que nenhum esforço maluco vale a sua saúde mental.

Você não precisa se apertar inteira pra entrar em um vestido, ok? Você não precisa caber em uma roupa, e sim a roupa precisa caber em você! O processo é inverso!