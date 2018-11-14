Os desafios do novo governador do Estado

Luana Tavares*

Garantir uma melhora na segurança pública, revigorar a infraestrutura e ampliar o potencial do mercado regional. São essas as áreas que merecem atenção prioritária do governador eleito, Renato Casagrande, conforme indicam os dados reunidos no Ranking de Competitividade dos Estados.

Elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em parceria com a Economist Intelligence Unit e a Tendências Consultoria Integrada e baseado em 68 indicadores, o ranking é uma ferramenta poderosa para que gestores determinem quais serão as áreas-chaves de seus governos.

Na avaliação geral, o Espírito Santo aparece na 8ª colocação. O fato de o Estado estar na parte de cima da tabela deve-se sobretudo à educação, cujos indicadores avançaram, nos últimos quatro anos, acima da média brasileira, aparecendo em 2018 no 5º lugar, ante a 6ª posição de 2015.

Em relação ao mercado interno, no entanto, o Estado sofreu, nos últimos quatro anos, um tombo de 11 posições no Ranking, deixando de ter o 13º maior potencial de mercado em 2015 para se tornar o 24º neste ano – ou seja, o antepenúltimo entre todos os Estados. Contribuiu para tanto, particularmente, a baixa taxa de crescimento, que, se no início da última gestão, era a 9ª melhor do país, hoje é a 24ª.

Na área da infraestrutura, o Espírito Santo também sofreu queda significativa, da 11ª colocação, há quatro anos, para 16ª. Embora em certos indicadores o Estado tenha avançado, teve baixas consideráveis em relação à energia elétrica, mobilidade e telecomunicações. No tocante à energia, particularmente, o Estado não só perdeu a capacidade de garantir o acesso da população (queda de 1º para 10º no ranking) como também manteve uma das mais altas tarifas (queda de 19º para 22º no ranking).

O ranking indica ainda que a segurança pública também merece entrar no radar de Renato Casagrande. O Estado, que ostentava há quatro anos o 11º melhor índice na área, hoje figura na 15ª posição. A queda nos dados relativos a essa área está diretamente relacionada com a crise da segurança capixaba em 2017, que aumentou consideravelmente o número de roubos no Estado. Ocorreu uma queda significativa no indicador de segurança patrimonial entre 2015 e 2017, da 4ª para a 17ª posição.

O novo governador deve, então, definir medidas para restabelecer o desenvolvimento no Estado nessas áreas, assim como manter o bom desempenho em educação. Afinal, atuar com ênfase em setores-chave é fundamental para que o governo cumpra a missão de garantir o bem-estar da população e o desenvolvimento socioeconômico sustentável.





*É diretora-executiva do Centro de Liderança Pública, pós-graduada em Administração de Empresas com especialização Gestão Pública e Desenvolvimento de Lideranças



