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Monitoramento do Fisco

Os contribuintes e as empresas que estão na mira da Receita Federal

Receita Federal definiu os parâmetros de quem será monitorado pelo órgão ao longo de 2020

Publicado em 21 de Janeiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

21 jan 2020 às 04:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Prédio da Receita Federal,  em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Negócios com receita bruta anual superior a R$ 250 milhões, empresas que tenham folha de pagamento acima de R$ 35 milhões ou resultantes de incorporação e fusão nos últimos dois anos, além de pessoas físicas que declararam que recebem até R$ 20 milhões ou têm um patrimônio de R$ 40 milhões estão entre os fortes candidatos a serem monitorados pela Receita Federal este ano.
No final de dezembro, o órgão divulgou os parâmetros que serão utilizados para o monitoramento econômico a partir de 2020. O advogado tributarista Samir Nemer explica que essa é uma prática usual da Receita, feita desde 2015, e que ajuda no planejamento do órgão para evitar fraudes.
Samir Nemer é advogado tributarista Crédito: Agência Clica e Comunica
"São aqueles contribuintes que, na visão da Receita Federal, têm o maior potencial de cometer alguma infração tributária. Com esse monitoramento, o órgão consegue ter um resultado maior em termos de arrecadação, já que as empresas ou pessoas físicas, sabendo que estão inseridas neste acompanhamento diferenciado, dificilmente vão se arriscar e declarar uma receita menor do que a real"
Samir Nemer - Advogado Tributarista
O advogado acrescenta que todos os contribuintes que preencherem um ou mais parâmetros definidos pela Receita Federal poderão ser submetidos ao monitoramento ao longo de 2020 e até que outro ato normativo estabeleça novos critérios para indicação. Os contribuintes selecionados serão avisados até o próximo dia 31.

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Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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