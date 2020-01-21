Os contribuintes e as empresas que estão na mira da Receita Federal

"São aqueles contribuintes que, na visão da Receita Federal, têm o maior potencial de cometer alguma infração tributária. Com esse monitoramento, o órgão consegue ter um resultado maior em termos de arrecadação, já que as empresas ou pessoas físicas, sabendo que estão inseridas neste acompanhamento diferenciado, dificilmente vão se arriscar e declarar uma receita menor do que a real"