Jogos Olímpicos: número de casos de Covid-19 chega a 225; mais três atletas testam positivo

Número de casos de Covid-19 chega a 225 nos Jogos Olímpicos Crédito: Vitor Jubini

Três atletas testaram positivo para o coronavírus nas últimas 24 horas, segundo boletim divulgado na noite desta quinta-feira (29) pela organização das Olimpíadas de Tóquio-2020. No total, 24 competidores contraíram a Covid-19 desde o início do evento.

Um dos atletas contaminados é o americano Sam Kendricks, bicampeão do mundo no salto com vara e rival do brasileiro Thiago Braz. Ele está fora das Olimpíadas. Os outros dois competidores não tiveram a identidade revelada.

De acordo com o boletim, foram 27 novas contaminações de pessoas relacionadas às Olimpíadas nas últimas 24 horas. Com isso, o número total de casos chegou a 225.