Jogos Olímpicos: número de casos de Covid-19 chega a 225; mais três atletas testam positivo

Três atletas testaram positivo para o coronavírus nas últimas 24 horas, segundo boletim divulgado na noite desta quinta-feira (29) pela organização das Olimpíadas de Tóquio-2020. No total, 24 competidores contraíram a Covid-19 desde o início do evento.
Um dos atletas contaminados é o americano Sam Kendricks, bicampeão do mundo no salto com vara e rival do brasileiro Thiago Braz. Ele está fora das Olimpíadas. Os outros dois competidores não tiveram a identidade revelada.
De acordo com o boletim, foram 27 novas contaminações de pessoas relacionadas às Olimpíadas nas últimas 24 horas. Com isso, o número total de casos chegou a 225.
Em meio aos Jogos, a cidade de Tóquio vem registrando aumento de casos de Covid-19 nos últimos dias. Na quinta, a prefeitura local divulgou 3.865 novos casos em 24 horas, recorde pelo terceiro dia consecutivo.