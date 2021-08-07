Hipismo brasileiro não consegue medalha na final de saltos por equipes

O time brasileiro de hipismo, composto por Marlon Zanotelli, Pedro Veniss e Yuri Mansur, não conseguiu um lugar no pódio na final no salto por equipes, neste sábado (7), nas Olimpíadas de Tóquio.
O Brasil ficou na sexta colocação após três ciclos de saltos.
Seria a quarta medalha do Brasil no esporte, a terceira na mesma competição, de saldo por equipes - Brasil já conquistou duas medalhas de bronze (Atlanta-1996 e Sidney-2000).
A terceira medalha é um ouro no individual, com Rodrigo Pessoa, em Atenas-2004.