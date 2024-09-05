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Paralimpíadas

Brasil perde para a Argentina no futebol de cegos e disputa o bronze

A seleção perdeu nas penalidades para a Argentina e deu adeus ao sonho do hexacampeonato. É a primeira vez que o Brasil ficou de fora da final.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2024 às 17:48

Publicado em 05 de Setembro de 2024 às 17:48

Ricardinho em Brasil x Argentina
Ricardinho em Brasil x Argentina Crédito: Wander Roberto/CPB
Pela primeira vez na história das Paralimpíadas, o Brasil não ficará com o ouro do futebol de cegos. Pentacampeã, a seleção brasileira foi batida pela Argentina nesta quinta-feira (5), depois de empatar em 0 a 0 no tempo normal e perder nos pênaltis por 4 a 3. Os brasileiros enfrentarão a Colômbia pela disputa do bronze no próximo sábado (7).
O jogo teve um primeiro tempo equilibrado e sem grandes oportunidades de gols para ambas as equipes, e contou com um número excessivo de faltas. Na volta do intervalo, a partida de desencadeou bem parecida com a primeira, mas com mais chances claras para as duas seleções. Nos pênaltis alternados, a Argentina venceu por 4 a 3, depois do Brasil desperdiçar duas penalidades decisivas.

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