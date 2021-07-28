  Olimpíadas
  • Brasil fica em 8° no revezamento na final do 4 x 200 m livre em Tóquio
Olimpíadas

Brasil fica em 8° no revezamento na final do 4 x 200 m livre em Tóquio

O Brasil largou bem e chegou a estar na terceira posição, mas caiu durante a prova e terminou em oitavo; ouro ficou com a equipe da Grã-Bretanha

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 01:05

Agência FolhaPress

Brasil ficou em oitavo lugar na final do revezamento Crédito: Satiro Sodré/CBDA
A equipe brasileira terminou na oitava posição a final do revezamento 4 x 200 m livre da natação nas Olimpíadas de Tóquio-2020, disputada nesta quarta-feira (28), no Centro Aquático de Tóquio. A prova era vista como uma possibilidade de medalha para o país, especialmente depois que Fernando Scheffer conseguiu o bronze nos 200 m livre na terça (27).
O Brasil se classificou com o oitavo e último tempo e apenas com Scheffer, que abriu o revezamento, chegou a mostrar algum potencial para subir ao pódio. Nos 600 metros restantes, Murilo Sartori, Altamir Melo e Breno Correia permaneceram entre a sexta e oitava colocação.
O tempo brasileiro, de 7min08s22, foi quase dez segundos maior que o da Grã-Bretanha, favorito na prova e medalha de ouro com 6min58s58. O Comitê Olímpico Russo levou a prata, enquanto a Austrália ficou com o bronze.

