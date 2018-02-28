"Obra do governo sem superfaturamento não é Brasil", ironiza leitor

Serviço de terraplanagem na nova pista das obras do aeroporto em 2006 Crédito: Gabriela Lordêllo | Arquivo

O Tribunal de Contas da União (TCU) julgou e confirmou um superfaturamento de R$ 43,4 milhões nas obras do Aeroporto de Vitória. A decisão sai 12 anos depois da primeira auditoria que apontou indícios de sobrepreço no contrato firmado em 2004 pela Infraero com o consórcio formado pelas construtoras Camargo Corrêa, Mendes Júnior e Estacom.

A notícia causou indignação nos leitores do Gazeta Online. Em nossa página no Facebook, os internautas criticaram mais um desvio de recursos e cobraram punição aos envolvidos.

Leia alguns comentários:

E onde já se viu alguma obra pública no Brasil não ser superfaturada?

José Maria Sobrinho

Obra do Governo sem superfaturamento não é Brasil!

Léo Ferreira Grandes

Certo, não é novidade; mas não podemos achar isto normal. Descobriu? Agora é hora de quem roubou pagar. E a nossa função é cobrar.

Henrique Neves Fanti

Por isso teve tantas paralisações na obra. Agora tem que tornar público o nome desses ladrões e das empresas e por fim prender.

Alexandre Marques

Passou da hora do TCU olhar as obras da Avenida Leitão da Silva, em Vitória. Tem muitos anos que essa obra está enrolada, deve ter coisa errada também. Se não tiver nada, parabéns para quem administrou a mesma financeiramente.

Arnaldo Mafort

O TCU confirma muito atrasado o que o povo está cansado de saber. ROUBO nas obras do Aeroporto. O problema é que ninguém está preso ainda. É uma quadrilha que só sabe roubar o povo.

Waldenor Santos

Nossa Senhora! Não escapa nada... Tem que fazer leis duras pra punir esses canalhas, toda obra tem superfaturamento. Outubro está chegando, esses aí não passarão. Aguardem, os capixabas estão espertos, os mesmo políticos de sempre não serão reeleitos!

Marcelo Pereira

A esta altura do campeonato, termina logo esta obra, depois vai cobrar isso, pelo amor de Deus... Que novela desgraçada.

José Robson Venturim

Os executivos e as empresas receberam para repassar aos políticos safados do ES, que não fazem nada em prol do povo, só do próprio bolso.

Maxmiliano Rothschedl

Ah! Estava achando que o Espírito Santo estava livre dessa cachorrada que vem acontecendo no país.

Luiz Carlos Crispim

Demorou 12 anos para falar uma coisa que qualquer pessoa no mundo já sabia.

Carlos Alessandro Pazini

Deveriam deixar de cobrar taxas de embarque da população pelo tempo necessário para findar o valor furtado. Fora a cadeia.

Luciana Pena

Eles são tão ruins de serviço que além de roubar ainda não entregam a obra...

Alexandre Rodrigues

Cadê o MP?

Pedro Tross

Por isso que não acaba nunca, para roubar roubar e roubar.

William Elisangela Machado

Chamaram o Leandro Karnal para dizer o óbvio?