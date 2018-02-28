"Obra do governo sem superfaturamento não é Brasil", ironiza leitor

O Tribunal de Contas da União (TCU) julgou e confirmou um superfaturamento de R$ 43,4 milhões nas obras do Aeroporto de Vitória. A decisão sai 12 anos depois da primeira auditoria que apontou indícios de sobrepreço no contrato firmado em 2004 pela Infraero com o consórcio formado pelas construtoras Camargo Corrêa, Mendes Júnior e Estacom.
A notícia causou indignação nos leitores do Gazeta Online. Em nossa página no Facebook, os internautas criticaram mais um desvio de recursos e cobraram punição aos envolvidos.
Leia alguns comentários:
E onde já se viu alguma obra pública no Brasil não ser superfaturada?
José Maria Sobrinho
Obra do Governo sem superfaturamento não é Brasil!
Léo Ferreira Grandes
Certo, não é novidade; mas não podemos achar isto normal. Descobriu? Agora é hora de quem roubou pagar. E a nossa função é cobrar.
Henrique Neves Fanti
Por isso teve tantas paralisações na obra. Agora tem que tornar público o nome desses ladrões e das empresas e por fim prender.
Alexandre Marques
Passou da hora do TCU olhar as obras da Avenida Leitão da Silva, em Vitória. Tem muitos anos que essa obra está enrolada, deve ter coisa errada também. Se não tiver nada, parabéns para quem administrou a mesma financeiramente.
Arnaldo Mafort
O TCU confirma muito atrasado o que o povo está cansado de saber. ROUBO nas obras do Aeroporto. O problema é que ninguém está preso ainda. É uma quadrilha que só sabe roubar o povo.
Waldenor Santos
Nossa Senhora! Não escapa nada... Tem que fazer leis duras pra punir esses canalhas, toda obra tem superfaturamento. Outubro está chegando, esses aí não passarão. Aguardem, os capixabas estão espertos, os mesmo políticos de sempre não serão reeleitos!
Marcelo Pereira
A esta altura do campeonato, termina logo esta obra, depois vai cobrar isso, pelo amor de Deus... Que novela desgraçada.
José Robson Venturim
Os executivos e as empresas receberam para repassar aos políticos safados do ES, que não fazem nada em prol do povo, só do próprio bolso.
Maxmiliano Rothschedl
Ah! Estava achando que o Espírito Santo estava livre dessa cachorrada que vem acontecendo no país.
Luiz Carlos Crispim
Demorou 12 anos para falar uma coisa que qualquer pessoa no mundo já sabia.
Carlos Alessandro Pazini
Deveriam deixar de cobrar taxas de embarque da população pelo tempo necessário para findar o valor furtado. Fora a cadeia.
Luciana Pena
Eles são tão ruins de serviço que além de roubar ainda não entregam a obra...
Alexandre Rodrigues
Cadê o MP?
Pedro Tross
Por isso que não acaba nunca, para roubar roubar e roubar.
William Elisangela Machado
Chamaram o Leandro Karnal para dizer o óbvio?
Rodrigo Guzansky