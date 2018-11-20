Obra do Contorno do Mestre Álvaro começa em dezembro, diz Audifax

Traçado do Contorno do Mestre Álvaro: obra está quatro anos atrasada. Crédito: Gazeta Online

Audifax Barcelos (Rede) está exultante: o prefeito da Serra recebeu nesta terça (20) a notícia de que o ministro dos Transportes, Valter Casimiro, vem ao Estado no dia 6 de dezembro para assinar a ordem de serviço para o início das obras do Contorno do Mestre Álvaro. Segundo o prefeito, as obras vão começar imediatamente.

A novela

O Contorno do Mestre Álvaro, que vai aliviar o tráfego na BR 101, teve seu contrato assinado em 2014. Desde então, a obra sofreu sucessivos atrasos por causa de pendências no TCU, desapropriações e pelo atraso do licenciamento ambiental.

Só?

De acordo com levantamento de uma consultoria “especializada”, há cerca de 300 mil bruxos e bruxas no país.

Tem bom gosto

A palestra do ministro da Fazenda no 13º Encontro de Lideranças Empresariais, promovido pela Rede Gazeta, será neste sábado, mas Eduardo Guardia preferiu chegar na véspera para curtir as belezas de Pedra Azul.

Lista da vergonha

Duas empresas do Estado estão na lista do cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo.

Lista da vergonha 2

As duas propriedades rurais ficam em Brejetuba, na região serrana. A primeira, um sítio, empregava 12 trabalhadores; a segunda, apenas três.

Mudou

A Assembleia Legislativa vai mudar a data da tradicional solenidade de entrega dos títulos de Cidadão Espírito-Santense. A honraria seria entregue no dia 3 de dezembro, mas a data foi alterada para o dia 17.

O motivo

É que os deputados vão homenagear o governador Hartung pela nota “A” obtida pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) em relação ao endividamento dos Estados.

Agora pode, capitão?

Investigado sob suspeita de caixa 2 e fraude, o futuro ministro da Saúde, o deputado federal Luiz Henrique Mandetta, está com seus bens bloqueados pela Justiça há cinco anos. É bom Jair se acostumando com isso.

O DEM manda

Aliás, o DEM de Mandetta, o velho DEM de guerra, da velha política, está com prestígio com Bolsonaro: já tem três ministros escolhidos.

Estão podendo

Ontem à tarde, um vistoso Mercedes-Benz vermelho chamava atenção no estacionamento privativo dos vereadores da Câmara de Vitória.

Conexões

O delegado Maurício Valeixo, escolhido por Moro para ser o futuro diretor-geral da Polícia Federal, foi substituído por Eugênio Ricas na Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado da PF, em novembro do ano passado.

O elogio

“Ele é bastante técnico, muito preparado”, elogia Ricas, que foi secretário de Hartung e Casagrande e atualmente é adido da Polícia Federal em Washington, EUA.

Presságio?

Aliás, Valeixo também foi adido da PF na capital norte-americana, assim como o atual diretor-geral da corporação, Rogério Galloro. Conclusão: Ricas deve estar no caminho certo.

Cartórios na Justiça

O Tribunal de Justiça volta a se debruçar amanhã sobre o ato de homologação do concurso para cartórios no Estado. Enquanto a questão se arrasta, o CNJ analisa uma denúncia de supostas fraudes nos títulos apresentados por candidatos aprovados.

A juíza fez escola

Do vereador Davi Esmael (PSB), na tensa sessão de ontem da Câmara de Vitória, enquadrando o líder do prefeito: “Leonil, se o senhor começar neste tom comigo a gente vai ter problema”.

Alô, doutor!

Um ortopedista vai dar jeito na quebrada saúde pública brasileira?