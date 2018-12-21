O STF e o oportunismo de plantão

Marco Aurélio Mello Crédito: Reprodução/Web

permitiria a liberação de presos em segunda instância – Lula entre eles – foi acertada, não resta dúvida. Apagou o princípio de incêndio, mas deixa marcas que servem de alerta. Como lição, expõe a necessidade de mais zelo, para que o país não mergulhe numa crise institucional. Os estragos provocados pela bomba lançada por Marco Aurélio Mello não desaparecem com a imediata resposta do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. A cassação da decisão liminar, em caráter monocrático, que– Lula entre eles – foi acertada, não resta dúvida. Apagou o princípio de incêndio, mas deixa marcas que servem de alerta. Como lição, expõe a necessidade de mais zelo, para que o país não mergulhe numa crise institucional.

A liminar provocaria novo terremoto político com a mera possibilidade de soltura do ex-presidente, que, com recursos pendentes, enquadrava-se na decisão. Outro ponto é a insegurança jurídica decorrente do ato, abalando a credibilidade da mais alta Corte do país. Um passivo que não cabe ao Judiciário. Transparência nunca foi tão importante, e uma ordem tão relevante e com tantas implicações não poderia ter sido tomada no apagar das luzes, de forma tão subterrânea.

O debate que opõe as prisões em segunda instância à presunção de inocência tem acompanhado a Lava Jato no combate aos crimes de colarinho branco. É inegável nesse sentido que, quanto mais rapidamente se der a execução da pena, menor será o rastro da impunidade, um dos maiores méritos da força-tarefa. Sua popularidade vem justamente dessa celeridade.

O debate que opõe as prisões em segunda instância à presunção de inocência tem acompanhado a Lava Jato no combate aos crimes de colarinho branco

Não há violação de direitos fundamentais, é preciso repetir. Adiar prisões só beneficia aqueles com poder econômico para garantir recursos infindáveis. E o plenário do Supremo já pendeu pela prisão em segunda instância em três diferentes ocasiões desde 2016. Contudo, já passou da hora de superar essa controvérsia na Corte.