O sobrepeso limita o sexo?

A colunista conta que recebe muitas dúvidas sobre esse assunto de mulheres gordas Crédito: shutterstock

Como uma ativista no movimento da aceitação do corpo, recebo diversas dúvidas a respeito das limitações na hora H. Mas é uma resposta que possui diversas variantes, pois cada caso é um caso, e cada experiência é pessoal. Já inicio dizendo que não sou uma “expert” quando se trata desse assunto, mas eu sempre parto de um princípio: “Tudo que faço, faço para o meu bem-estar em primeiro lugar”.

Em alguns depoimentos de mulheres gordas que recebo, percebo as preocupações em torno dos limites que o sobrepeso traz para o ato sexual. Podemos citar como exemplo a variação de posições: “Meu marido sugere algo diferente, mas devido ao meu peso nem sempre consigo ou me sinto confortável”. Ou também queixas em relação à disposição: “Meu marido ganhou peso, está gordinho e tem demonstrado dificuldade no desempenho em nossas horas íntimas”

Claro que todos esses depoimentos vêm carregados de preocupação, queixas genuínas de seus parceiros(as). E isso é superimportante porque se meu parceiro não se sente bem, eu também não me sinto bem. Porque sim! O prazer existe e deve existir para ambos os lados, não é mesmo?

Voltando a afirmar que cada caso é um caso, acredito que existe uma única maneira de amenizarmos tais preocupações, e essa maneira se chama conversa, o famoso diálogo. Ele realmente é um grande amigo nessas horas. Na conversa a gente entende o outro, se mostra aberto a sugestões e apresenta planos de mudança! Não tem erro.

Que tal você se abrir e dizer ao seu parceiro quais situações você se sente confortável na hora do sexo? E quais você talvez não se sinta tão a vontade? Não existe regra, ok? Cada casal possui seus interesses, e quando a gente ama o nosso parceiro do jeitinho que ele é, não existe “errar” na cama. Tudo é legítimo e autêntico.

Depois da conversa, e de você ter exposto ao seu parceiro, e juntos, definirem novas propostas nesse relacionamento, quero te dizer uma outra coisa, que é muito fundamental pra que você saia deste texto preparada pro que der e vier: NÃO TEM NADA DE ERRADO COM O SEU CORPO.

Eu acredito que muitas dúvidas e principalmente inseguranças no ato sexual aparecem quando a gente começa a acreditar que o problema é o nosso corpo, o nosso peso... e que por causa disso não vai existir tesão, desejo, prazer. Não é nada disso! Na maioria das vezes esse “limite” está na nossa cabeça!

Claro que eu, como uma mulher gorda, entendo que não dá pra fazer o “cirque du soleil” entre quatro paredes. Mas na hora H a gente se conhece, se respeita e é muito bom. Sei que não há nada que meu corpo não possa se permitir viver e receber. A conversa é primordial, mas a segurança, minha amiga, ela é tudo! Eu tenho certeza que uma mulher ou um homem seguros de si, dentro de uma relação íntima, fazem todos esses pequenos detalhes, que nos encucam, desaparecerem.