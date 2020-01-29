Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • O sobrepeso limita o sexo?
Meu cropped minhas regras

O sobrepeso limita o sexo?

Rayane Souza explica que o diálogo e a segurança são as melhores receitas para uma vida sexual saudável, qualquer que seja o seu peso

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 17:25

Públicado em 

29 jan 2020 às 17:25
Rayane Souza

Colunista

Rayane Souza

A colunista conta que recebe muitas dúvidas sobre esse assunto de mulheres gordas Crédito: shutterstock
Como uma ativista no movimento da aceitação do corpo, recebo diversas dúvidas a respeito das limitações na hora H.  Mas é uma resposta que possui diversas variantes, pois cada caso é um caso, e cada experiência é pessoal. Já inicio dizendo que não sou uma “expert” quando se trata desse assunto, mas eu sempre parto de um princípio:  “Tudo que faço, faço para o meu bem-estar em primeiro lugar”.
Em alguns depoimentos de mulheres gordas que recebo, percebo as preocupações em torno dos limites que o sobrepeso traz para o ato sexual. Podemos citar como exemplo a variação de posições: “Meu marido sugere algo diferente, mas devido ao meu peso nem sempre consigo ou me sinto confortável”. Ou também queixas em relação à disposição: “Meu marido ganhou peso, está gordinho e tem demonstrado dificuldade no desempenho em nossas horas íntimas”
Claro que todos esses depoimentos vêm carregados de preocupação, queixas genuínas de seus parceiros(as).  E isso é superimportante  porque se meu parceiro não se sente bem, eu também não me sinto bem. Porque sim! O prazer existe e deve existir para ambos os lados, não é mesmo?
Voltando a afirmar que cada caso é um caso, acredito que existe uma única maneira de amenizarmos tais preocupações,  e essa maneira se chama conversa, o famoso diálogo. Ele realmente é um grande amigo nessas horas. Na conversa a gente entende o outro, se mostra aberto a sugestões e apresenta planos de mudança! Não tem erro.
Que tal você se abrir e dizer ao seu parceiro quais situações você se sente confortável na hora do sexo? E quais você talvez não se sinta tão a vontade? Não existe regra, ok? Cada casal possui seus interesses, e quando a gente ama o nosso parceiro do jeitinho que ele é, não existe “errar” na cama. Tudo é legítimo e autêntico.
Depois da conversa, e de você ter exposto ao seu parceiro, e juntos, definirem novas propostas nesse relacionamento, quero te dizer uma outra coisa, que é muito fundamental pra que você saia deste texto preparada pro que der e vier: NÃO TEM NADA DE ERRADO COM O SEU CORPO.
Eu acredito que muitas dúvidas e principalmente inseguranças no ato sexual aparecem quando a gente começa a acreditar que o problema é o nosso corpo, o nosso peso... e que por causa disso não vai existir tesão, desejo, prazer. Não é nada disso! Na maioria das vezes esse “limite” está na nossa cabeça!
Claro que eu, como uma mulher gorda, entendo que não dá pra fazer o “cirque du soleil” entre quatro paredes. Mas na hora H a gente se conhece, se respeita e é muito bom. Sei que não há nada que meu corpo não possa se permitir viver e receber. A conversa é primordial, mas a segurança, minha amiga, ela é tudo! Eu tenho certeza que uma mulher ou um homem seguros de si, dentro de uma relação íntima, fazem todos esses pequenos detalhes, que nos encucam, desaparecerem.
Mas fica a dica: se você e seu parceiro têm sentido diferença no ato sexual por conta do sobrepeso, e acham que isso pode atrapalhar a rotina de vocês como casal, se unam e busquem ajuda, sim! Uma reeducação alimentar, um personal trainer ou até mesmo uma terapia, por que não? Não podemos transformar momentos prazerosos em problemas! Podemos - e devemos - resolver.  Mas sempre conscientes de que tudo o que a gente vai fazer tem que ser,  primeiramente, pelo nosso bem-estar, porque quando estamos felizes com a gente, também fazemos os outros felizes.

Rayane Souza

A Influencer Rayane Souza é uma das vozes no movimento Plus Size Capixaba. Já representou o Estado em diversos concursos de beleza plus size levando a bandeira do empoderamento e da auto estima da mulher plus

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados