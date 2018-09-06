O segredo dos EUA como berço das grandes inovações

Estátua da Liberdade Crédito: Maarten van den Heuvel/ Unsplash

No exame internacional PISA que mede e compara o conhecimento de estudantes de 15 anos em 73 países, os Estados Unidos, em 2015, ficaram em 41º lugar em matemática, 25º em ciências e 24º em leitura (Brasil 68º,66º,62º). No entanto, é dali que saem as grandes inovações que se espalham pelo mundo. Por quê?

Nassim Taleb, no livro “Antifrágil - Coisas que se beneficiam com o caos”, sugere como explicação a força do empreendedorismo naquele país, onde pessoas se arriscam, sem medo do fracasso, até porque, diferentemente de outros países, o fracasso é valorizado como experiência. Alguém que tenha cometido muitos erros (nunca o mesmo erro) – é mais confiável do que quem não cometeu nenhum. No Japão, o fracasso é motivo de vergonha e no Brasil é visto com desconfiança, como algo negativo na carreira.

Alguém que tenha cometido muitos erros (nunca o mesmo erro) – é mais confiável do que quem não cometeu nenhum

Na tentativa e erro, a racionalidade consiste em não rejeitar algo que é nitidamente melhor do que se tinha antes. No Vale do Silício é comum a ideia de “fracassar logo”, ou, como disse Reid Hoffman, fundador do Linkedin: “Se você não tem vergonha da primeira versão do seu produto, você demorou demais para lançar”. Startups podem ser frágeis individualmente para que o sistema seja antifrágil, aquilo que se fortalece na incerteza, na aleatoriedade, que aprecia os erros, que cresce na competição feroz. De forma semelhante, Darwin mostrou que a sobrevivência dos mais aptos faz com que a natureza fique mais forte.

Steve Jobs, um dos maiores inovadores, valorizava o que Taleb chama de via negativa, menos é mais, quando dizia: “As pessoas acham que foco significa dizer sim àquilo que se deseja focar. Mas isso não tem nada a ver com foco. Foco significa dizer não às centenas de outras boas ideias que existem. [...] Inovação é dizer não a mil coisas”. Ele também não seguia o que Taleb chama de falácia teleológica, ou a ilusão de que sabemos exatamente para onde estamos indo, quando dizia que “as pessoas não sabem o que querem, até mostrarmos a elas”, ao perguntarem se tinha feito pesquisa de mercado para lançar o iPhone.

Terminando de explicar o papel fundamental da liderança tecnológica dos EUA, Taleb sugere a criação do Dia Nacional do Empreendedor com a seguinte mensagem: “A maioria de vocês fracassará, será desrespeitada, empobrecerá, mas somos gratos pelos riscos que vocês estão assumindo e os sacrifícios que estão fazendo em prol do crescimento econômico do planeta e forçando os outros a sair da pobreza. Vocês estão na origem da nossa antifragilidade. A nação agradece”.