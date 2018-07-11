O que deu errado com o turismo em Guarapari?

Guarapari, o mais famoso destino turístico do Espírito Santo, espelha de modo exemplar os equívocos de uma expansão urbana mal-planejada, resultado de um ambicioso e inconsequente desejo de construir a qualquer modo.
Ainda que receba, segundo estimativas, mais de um milhão de turistas durante o verão e festas de final de ano, sabe-se que a cidade não está preparada para tal aporte de visitantes ocasionais, de tal modo que a infraestrutura instalada não dá conta e as populações permanente e flutuante acabam sofrendo com falta d’água, interrupção nas linhas telefônicas e de internet, engarrafamentos, coleta de lixo, ou seja, tudo aquilo que não se deseja passar quando se está em férias.
Resultado de uma falta de regulação urbanística que protegesse de modo adequado o ambiente, o que muitos chamam de especulação imobiliária, Guarapari poderia ter tido outro rumo, isto é, uma imagem totalmente diferente da atual na qual se vê uma “selva de pedra” numa estrutura urbana inapropriada.
Aqui é importante ressaltar que a região de Guarapari possui belezas cênicas e paisagísticas que não devem nada a outros lugares famosos como Búzios, ao sul, ou Porto Seguro, ao norte, ambos destinos turísticos concorrentes no mercado turístico doméstico de veraneio. Mas, justamente em função da ganância que permitiu um excesso construtivo que vive vazio a maior parte do ano, a cidade capixaba quando é visitada recebe na maioria das vezes o que muitos chamam ironicamente de “duristas”, isto é, o turista duro...
Assim, se há algo que a história pode fazer é nos ensinar a não cometer os mesmos erros do passado. Como o Espírito Santo não é só Guarapari, é o momento de refletirmos sobre o que vem acontecendo em dois outros conhecidos e agradáveis destinos turísticos capixabas: Santa Teresa e Itaúnas. Mas isso é assunto para o próximo texto...