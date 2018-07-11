O que deu errado com o turismo em Guarapari?

Imagens aéreas mostram movimento na praia de Bacutia, em Guarapari Crédito: Secundo Rezende

o mais famoso destino turístico do Espírito Santo, espelha de modo exemplar os equívocos de uma expansão urbana mal-planejada, resultado de um ambicioso e inconsequente desejo de construir a qualquer modo. Guarapari,, espelha de modo exemplar os equívocos de uma expansão urbana mal-planejada, resultado de um ambicioso e inconsequente desejo de construir a qualquer modo.

a infraestrutura instalada não dá conta e as populações permanente e flutuante acabam sofrendo com falta d’água, interrupção nas linhas telefônicas e de internet, engarrafamentos, coleta de lixo, ou seja, tudo aquilo que não se deseja passar quando se está em férias. Ainda que receba, segundo estimativas, mais de um milhão de turistas durante o verão e festas de final de ano, sabe-se que a cidade não está preparada para tal aporte de visitantes ocasionais, de tal modo quee as populações permanente e flutuante acabam sofrendo com falta d’água, interrupção nas linhas telefônicas e de internet, engarrafamentos, coleta de lixo, ou seja, tudo aquilo que não se deseja passar quando se está em férias.

Resultado de uma falta de regulação urbanística que protegesse de modo adequado o ambiente, o que muitos chamam de especulação imobiliária, Guarapari poderia ter tido outro rumo, isto é, uma imagem totalmente diferente da atual na qual se vê uma “selva de pedra” numa estrutura urbana inapropriada.





Aqui é importante ressaltar que a região de Guarapari possui belezas cênicas e paisagísticas que não devem nada a outros lugares famosos como Búzios, ao sul, ou Porto Seguro, ao norte, ambos destinos turísticos concorrentes no mercado turístico doméstico de veraneio. Mas, justamente em função da ganância que permitiu um excesso construtivo que vive vazio a maior parte do ano, a cidade capixaba quando é visitada recebe na maioria das vezes o que muitos chamam ironicamente de “duristas”, isto é, o turista duro...