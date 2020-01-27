O que a enchente me ensinou? O desabafo de um morador de Iconha

Brinquedo do parquinho da Pré-Escola Astéria Siqueira Miranda, destruída pela enchente no centro de Iconha Crédito: Fernando Madeira

Não edifique muros para barrar, eles serão destruídos;

Não crie limites, eles serão arrancados;

Não se isole, nós precisamos do outro;

Não seja autossuficiente, quando as águas estiverem nos sufocando, só Deus será suficiente para nos salvar;

Não acumules nada, pois nada nos pertence;

Não se apegue a nada, pois nada é nosso;

Não se ache o mais forte, existem força maiores que a nossa;

Não se encante com os famosos, há muitos anônimos que também emprestaram suas mãos e suas forças para aliviar o pranto dos iconhenses;

Não somos adultos e nem gente grande, diante da imensidade de água, tornamos-nos a possuir a fragilidade de um recém-nascido;

Não critique nem cobre os poderosos, pois eles ainda não aprenderam a lição das enchentes, e continuam na ilusão de que o poder deles é maior do que a força das águas.

Só a solidariedade basta!

Autor: Vinícius Figueira e colunista de A Gazeta