O que a enchente me ensinou? O desabafo de um morador de Iconha

Não edifique muros para barrar, eles serão destruídos;
Não crie limites, eles serão arrancados;
Não se isole, nós precisamos do outro;
Não seja autossuficiente, quando as águas estiverem nos sufocando, só Deus será suficiente para nos salvar;
Não acumules nada, pois nada nos pertence;
Não se apegue a nada, pois nada é nosso;
Não se ache o mais forte, existem força maiores que a nossa;
Não se encante com os famosos, há muitos anônimos que também emprestaram suas mãos e suas forças para aliviar o pranto dos iconhenses;
Não somos adultos e nem gente grande, diante da imensidade de água, tornamos-nos a possuir a fragilidade de um recém-nascido;
Não critique nem cobre os poderosos, pois eles ainda não aprenderam a lição das enchentes, e continuam na ilusão de que o poder deles é maior do que a força das águas.
Só a solidariedade basta!
Autor: Vinícius Figueira e colunista de A Gazeta