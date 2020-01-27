Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • O que a enchente me ensinou? O desabafo de um morador de Iconha
Leonel Ximenes

O que a enchente me ensinou? O desabafo de um morador de Iconha

Voluntário nos trabalhos de reconstrução da cidade mais atingida pelas enchentes conta as lições que ficaram da tragédia

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

27 jan 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Brinquedo do parquinho da Pré-Escola Astéria Siqueira Miranda, destruída pela enchente no centro de Iconha Crédito: Fernando Madeira
Não edifique muros para barrar, eles serão destruídos;
Não crie limites, eles serão arrancados;
Não se isole, nós precisamos do outro;
Não seja autossuficiente, quando as águas estiverem nos sufocando, só Deus será suficiente para nos salvar;
Não acumules nada, pois nada nos pertence;
Não se apegue a nada, pois nada é nosso;
Não se ache o mais forte, existem força maiores que a nossa;
Não se encante com os famosos, há muitos anônimos que também emprestaram suas mãos e suas forças para aliviar o pranto dos iconhenses;
Não somos adultos e nem gente grande, diante da imensidade de água, tornamos-nos a possuir a fragilidade de um recém-nascido;
Não critique nem cobre os poderosos, pois eles ainda não aprenderam a lição das enchentes, e continuam na ilusão de que o poder deles é maior do que a força das águas.
Só a solidariedade basta!
Autor: Vinícius Figueira e colunista de A Gazeta

Veja Também

Disputa política e exibicionismo, o outro lado perverso da tragédia no ES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Chuva no ES leonel ximenes Iconha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados