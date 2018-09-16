O próximo governador e o legado da segurança no Espírito Santo

Por mais impaciente que esteja a sociedade diante de tanta brutalidade, o combate à violência não pode ser pautado por reações desmedidas, que não levem em conta a profundidade do problema. A segurança pública é dos temas mais sensíveis justamente por exigir tanto conciliações quanto rupturas, nem sempre fáceis, com resultados que podem tardar a aparecer. É preciso adequar esse sentido de urgência, que é totalmente justificável, a transformações estruturais capazes de semear a justiça social e a consequente redução perene da violência.

Nesse caminho, o enfrentamento, é claro, não deve ser abandonado, é preciso manter a autoridade, sempre dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Estado democrático de direito. Para isso, é imprescindível que exista uma polícia valorizada, bem equipada e, principalmente, bem preparada, com formação tática e humanista para compreender tantas nuances. Não é simples, mas é possível.

O que vemos hoje são os vazios historicamente deixados pelo poder público sendo preenchidos pela autoridade paralela do tráfico. É por essa razão que garantir mais qualidade de vida e oportunidades é a única chance de tirar da margem aqueles mais vulneráveis a engrossarem os exércitos do crime.

Qualquer candidato que ocupe o Palácio Anchieta a partir de janeiro deve ter uma compreensão límpida desse desafio. Investir em saúde, infraestrutura e, principalmente, educação é indiretamente aplicar recursos na segurança, pelo potencial transformador da dignidade humana.