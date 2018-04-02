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Entrevista

"O projeto do Cais das Artes é caótico"

Confira entrevista do pintor Kleber Galvêas

Publicado em 02 de Abril de 2018 às 08:48

Públicado em 

02 abr 2018 às 08:48
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Crítico da política cultural do Estado, o pintor Kleber Galvêas diz que não se sente valorizado: “O governo privatizou o autoritarismo na área cultural”.
O pintor Kleber Galvêas Crédito: Arquivo
Arte engajada ou arte pela arte?
Arte simplesmente. Arte pela arte não existe, pois ela só acontece se a obra for apreciada por alguém. Arte é o tipo de relação que se estabelece entre a obra criada pelo artista e o público.
Você faz arte para agradar ao público?
Faço pinturas e escrevo para me comunicar, provocar sentimentos. Se eu conseguir agradar ficarei feliz.
Cais das Artes ou caos das artes?
Contestei o projeto do Cais antes da pedra fundamental. O provincianismo do governo colocou o carro à frente dos bois. Todos os aspectos deste projeto são caóticos.
Há 22 anos você denuncia a poluição ambiental por meio da pintura com o projeto “A Vale, a Vaca e a Pena”. O alerta está dando resultado?
A preocupação começou em 1972, há 46 anos, quando fui orientado por Augusto Ruschi, Michel Bergman e Homero Massena. A água mole continuará a bater na pedra dura do nosso universo político. Afinal, as poluidoras nos fornecem diariamente, com fartura e de graça, a matéria-prima para a realização do trabalho.
Você se sente valorizado como artista plástico no ES?
Não. O governo privatizou o autoritarismo na área cultural e cedeu o usufruto a pessoas inescrupulosas. Não queremos paternalismo, mas que se observe na Constituição os 215 e 216 [“O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional”].

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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