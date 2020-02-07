"Minha esposa tem muitos defeitos, não aguento mais (...) há como fazer algo a respeito para evitar o divórcio?"
Caro leitor: “Você quer mesmo fazer algo a respeito?”. Se há convivência, há a oportunidade de perceber a pessoa além das nossas fantasias e desejos. E por mais curioso que seja, relação após relação, o indivíduo continua mantendo esse espanto de perceber o outro imperfeito ou um equívoco na própria percepção em ter avaliado o parceiro. Essas duas questões quase sempre vêm associadas.
Vivemos em um mundo que traveste a realidade com a finalidade manter uma situação utilitária na experiência existencial. E isso quer dizer que a gente avalia as coisas pelo prazer imediato que elas proporcionam. Quando uma pessoa deixa de nos dar o prazer imediato, não conseguimos tolerar. Assim, quando os bons momentos passam, aqueles que não são tão bons ganham uma importância insuportável e concluímos que estávamos “cegos” na avaliação da pessoa - e estávamos mesmo - e decidimos fazer algo sob a “cegueira”. Infelizmente, o remédio que optamos é procurar uma nova fonte de cegueira hedonista, um novo relacionamento baseado em prazer imediato. O que você precisa fazer a respeito para salvar sua relação é aceitar que o mundo não é a Disneylândia e nem você é o imperador absoluto.
Todos têm defeitos, inclusive você, embora você atenue os seus. Você não aguenta mais os defeitos dela porque tem visto o mundo pela lógica de um hedonista e acredita que sua parceira tem que ser tudo o que você quer que ela seja. Só que para o seu desprazer, ela é de verdade, humana e, portanto, limitada; como você. A verdade é que você está procurando, talvez, não fazer algo a respeito, mas chancelar o que tua alma mimada quer: razão absoluta. Só que a realidade não te dará o que sua fantasia narcisista te faz acreditar que merece, e nem trará a perfeição em pessoa que procura, porque simplesmente ela não existe. E isso vale para você!.