"A gente avalia as coisas pelo prazer" Crédito: Arquivo

"Minha esposa tem muitos defeitos, não aguento mais (...) há como fazer algo a respeito para evitar o divórcio?" Pergunta do Leitor (Mário) - Caro leitor, envie sua pergunta: - Caro leitor, envie sua pergunta: [email protected]

Caro leitor: “Você quer mesmo fazer algo a respeito?”. Se há convivência, há a oportunidade de perceber a pessoa além das nossas fantasias e desejos. E por mais curioso que seja, relação após relação, o indivíduo continua mantendo esse espanto de perceber o outro imperfeito ou um equívoco na própria percepção em ter avaliado o parceiro. Essas duas questões quase sempre vêm associadas.

Vivemos em um mundo que traveste a realidade com a finalidade manter uma situação utilitária na experiência existencial. E isso quer dizer que a gente avalia as coisas pelo prazer imediato que elas proporcionam. Quando uma pessoa deixa de nos dar o prazer imediato, não conseguimos tolerar. Assim, quando os bons momentos passam, aqueles que não são tão bons ganham uma importância insuportável e concluímos que estávamos “cegos” na avaliação da pessoa - e estávamos mesmo - e decidimos fazer algo sob a “cegueira”. Infelizmente, o remédio que optamos é procurar uma nova fonte de cegueira hedonista, um novo relacionamento baseado em prazer imediato. O que você precisa fazer a respeito para salvar sua relação é aceitar que o mundo não é a Disneylândia e nem você é o imperador absoluto.