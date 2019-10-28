"O maior benefício da atividade física é para o cérebro"

O problema é muito complexo. Eu era extremamente ativo quando criança, mas nunca tive uma tela para competir com meu futebol, com meus amiguinhos da rua... O mundo mudou! Junto com o Ministério da Saúde, vamos lançar uma campanha contra o sedentarismo e obesidade infantil na qual um dos pilares é limitar o tempo de tela das crianças a no máximo três horas por dia. Hoje, uma criança, no Brasil, passa, em média, 5h20 por dia na frente das telas. Então, com certeza a tela é um dos grandes problemas. Mas tem outros: 78% das crianças no país não brincam uma hora por dia, que é o mínimo recomendado pela OMS. Temos que incentivar as brincadeiras. Isso é papel da família, da escola... E tem a questão da alimentação. Criança não deve fazer restrição, mas obviamente não dá para comer desesperadamente tudo. E hoje você vê muitos pais que, pela ausência no dia a dia da criança, acabam permitindo algum padrão alimentar que não é o ideal porque não quer dizer um "não" para o filho.