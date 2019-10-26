“O investimento dependerá cada vez mais do setor privado”

Até agora, as crises no governo têm servido mais para afetar a credibilidade do presidente do que o andamento das reformas e a situação da economia. As reformas estão andando porque estamos vivendo um quadro em que as preferências dos parlamentares se alinham às necessidades da realização das reformas. Era necessário um líder para coordenar esse processo. Tradicionalmente, seria o presidente, mas (Jair) Bolsonaro decidiu renunciar ao papel e ser minoritário, o que nunca deu certo. Com isso, surgiu uma figura que é a do Rodrigo Maia (presidente da Câmara) para executar esse papel de articulador. Enquanto isso, o presidente se preocupa com uma agenda de caça a comunista, dedicada aos filhos e aos conceitos que tem de família no lugar de uma que seria muito séria. É provável que, nos próximos anos, esse período seja visto como medíocre. Vamos caracterizá-lo de medíocre, de ausência de articulação, mas que não foi capaz de colocar o país em uma crise financeira. As crises atuais podem impactar muito o crescimento, mas não acredito que podemos viver um colapso econômico.