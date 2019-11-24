O Cordel do Rei Moço da Assembleia Legislativa

De Heraldo é netinho

E do avô foi assessor

Ainda bem garotinho

Tornou-se vereador

Em sua terra, Aracruz,

Lugar que pouco reluz

Partiu pra algo maior



Com nem 30 aniversários

Chegou ele à Assembleia

Vice-líder no plenário

De cara, logo na estreia,

Mas Erick Musso, esse moço

Um prodígio, um colosso

Tinha para si outra ideia



Aos 29, a surpresa!

Com apoio do Palácio

Chegou ao comando da Mesa

Tirando do trono Ferraço

O então rei cedeu o Paço

E Musso deu um largo passo

Na Casa, virou Sua Alteza



Dizem: rei morto, rei posto

Surgiu nova dinastia

O jovem rei tomou gosto

Pelo trono (o poder vicia)

Erick Musso, o Rei Moço

Não quer mais largar o osso

Seu império terá 2 mil dias



No início do ano, foi reeleito

Dentro de um processo normal

Mas agora resolveu dar um jeito

De alterar o marco legal

Ora, se a lei não o contenta

Mude a lei e faça-lhe uma emenda

Mude pra que tudo siga igual



A PEC de Musso antecipa

O próximo interno pleito

O que enormemente facilita

Seu caminho pra de novo ser reeleito

Pois assim os eleitores do Rei Moço

Serão os pares que ele hoje tem no bolso

Entre os quais possui prestígio e respeito



Assim sendo, sobre Musso, o Rei Moço

Eis o que hoje concluo pra vocês:

Ficará ali por seis anos no topo

Até o início de 2023

A menos que o governo Casagrande

Queira que pra outro lado a Casa ande

E resolva que de outro é a vez



Com inteligência e esperteza

Pouco tempo após tomar posse

Musso é quem comanda a realeza

Moço de uma ascensão precoce

Uma trajetória de cometa

Na qual a sua futura meta

Pode ser o trono do Anchieta

