O Cordel do Rei Moço da Assembleia Legislativa

Erick Musso, o Rei Moço da Assembleia LegislativaCrédito: Amarildo
O Cordel do Rei Moço da Assembleia
De Heraldo é netinho E do avô foi assessor Ainda bem garotinho Tornou-se vereador Em sua terra, Aracruz, Lugar que pouco reluz Partiu pra algo maior
Com nem 30 aniversários Chegou ele à Assembleia Vice-líder no plenário De cara, logo na estreia, Mas Erick Musso, esse moço Um prodígio, um colosso Tinha para si outra ideia
Aos 29, a surpresa! Com apoio do Palácio Chegou ao comando da Mesa Tirando do trono Ferraço O então rei cedeu o Paço E Musso deu um largo passo Na Casa, virou Sua Alteza
Dizem: rei morto, rei posto Surgiu nova dinastia O jovem rei tomou gosto Pelo trono (o poder vicia) Erick Musso, o Rei Moço Não quer mais largar o osso Seu império terá 2 mil dias
No início do ano, foi reeleito Dentro de um processo normal Mas agora resolveu dar um jeito De alterar o marco legal Ora, se a lei não o contenta Mude a lei e faça-lhe uma emenda Mude pra que tudo siga igual
A PEC de Musso antecipa O próximo interno pleito O que enormemente facilita Seu caminho pra de novo ser reeleito Pois assim os eleitores do Rei Moço Serão os pares que ele hoje tem no bolso Entre os quais possui prestígio e respeito
Assim sendo, sobre Musso, o Rei Moço Eis o que hoje concluo pra vocês: Ficará ali por seis anos no topo Até o início de 2023 A menos que o governo Casagrande Queira que pra outro lado a Casa ande E resolva que de outro é a vez
Com inteligência e esperteza Pouco tempo após tomar posse Musso é quem comanda a realeza Moço de uma ascensão precoce Uma trajetória de cometa Na qual a sua futura meta Pode ser o trono do Anchieta
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