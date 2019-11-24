Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • O Cordel do Rei Moço da Assembleia Legislativa
Perpetuação no poder

O Cordel do Rei Moço da Assembleia Legislativa

Dizem: rei morto, rei posto / Surgiu nova dinastia / O jovem rei tomou gosto / Pelo trono (o poder vicia) / Erick Musso, o Rei Moço / Não quer mais largar o osso / Seu império terá 2 mil dias

Publicado em 24 de Novembro de 2019 às 04:00

Públicado em 

24 nov 2019 às 04:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Erick Musso, o Rei Moço da Assembleia Legislativa Crédito: Amarildo
O Cordel do Rei Moço da Assembleia

De Heraldo é netinho
E do avô foi assessor
Ainda bem garotinho
Tornou-se vereador
Em sua terra, Aracruz,
Lugar que pouco reluz
Partiu pra algo maior

Com nem 30 aniversários
Chegou ele à Assembleia
Vice-líder no plenário
De cara, logo na estreia,
Mas Erick Musso, esse moço
Um prodígio, um colosso
Tinha para si outra ideia

Aos 29, a surpresa!
Com apoio do Palácio
Chegou ao comando da Mesa
Tirando do trono Ferraço
O então rei cedeu o Paço
E Musso deu um largo passo
Na Casa, virou Sua Alteza

Dizem: rei morto, rei posto
Surgiu nova dinastia
O jovem rei tomou gosto
Pelo trono (o poder vicia)
Erick Musso, o Rei Moço
Não quer mais largar o osso
Seu império terá 2 mil dias

No início do ano, foi reeleito
Dentro de um processo normal
Mas agora resolveu dar um jeito
De alterar o marco legal
Ora, se a lei não o contenta
Mude a lei e faça-lhe uma emenda
Mude pra que tudo siga igual

A PEC de Musso antecipa
O próximo interno pleito
O que enormemente facilita
Seu caminho pra de novo ser reeleito
Pois assim os eleitores do Rei Moço
Serão os pares que ele hoje tem no bolso
Entre os quais possui prestígio e respeito

Assim sendo, sobre Musso, o Rei Moço
Eis o que hoje concluo pra vocês:
Ficará ali por seis anos no topo
Até o início de 2023
A menos que o governo Casagrande
Queira que pra outro lado a Casa ande
E resolva que de outro é a vez

Com inteligência e esperteza
Pouco tempo após tomar posse
Musso é quem comanda a realeza
Moço de uma ascensão precoce
Uma trajetória de cometa
Na qual a sua futura meta
Pode ser o trono do Anchieta

Todo domingo, você encontra aqui um novo Cordel Político

Veja Também

Bolsonaro e o Cordel do Bom Partido

O Cordel de Bolsonaro sobre o Meio Ambiente

O Cordel dos Animais Mitológicos: Sobre Meninos e Hienas

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

Tópicos Relacionados

assembleia legislativa Erick Musso
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília
Estúdio da rádio CBN Vitória
CBN Vitória completa 30 anos com abraços sonoros no capixaba
Imagem de destaque
Vale prevê investir cerca de R$ 12 bilhões até 2030 no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados