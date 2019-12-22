O Cordel do Queiroz e do rachid: teu salário nós divide!

No Rio é a popular rachadinha

Aqui, é o famoso rachid

Você pega, do salário, uma quantia

E com o chefe, um político, divide

Suspeitas muito fortes já se tinha

Mas agora é difícil quem duvide:

No gabinete do Flávio existia

Um esquema como esse (e com requintes)



O Queiroz (aliás, onde estaria?)

Era quem todo o esquema operava

Recebia dos demais e recolhia

A grana e para o Flávio a repassava

A pessoa, ao ser indicada, já sabia:

Tinha que devolver parte da bolada

E o Flávio, diz o MP, sabia

E com tal “colheita” se locupletava



Agora cada peça se encaixa

Parte dos assessores sacava

Quase todo o salário do caixa

Logo que o pagamento entrava

O destino era a conta do Queiroz

Onde, a conta-gotas, a grana pingava

Cerca de R$ 2 milhões, cá pra nós,

Uma vaca leiteira premiada!



Quase 500 depósitos (ou entregas)

Em espécie, cheque ou transferência

Repasses todos feitos por colegas

Ao Queiroz que tinha tripla incumbência:

Além de ser o chefe de segurança

Do Flávio e também seu motorista,

Garantia para o chefe a bonança

Com os desvios, evitando dar na vista



Ocorre que, pra não erguer suspeitas,

Havia um grandíssimo problema:

Como encobrir os frutos da colheita?

Como lavar a grana do esquema?

Loteria? Não! Chocolateria!!!

Pro Leão não o pegar com suas garras

Dinheiro bem lavado, quem diria?

Com chocolate em shopping da Barra



Com a loja na Barra da Tijuca,

Flávio teve “lucros desproporcionais”

Mas não foi a sua única arapuca

Para encobrir os ganhos ilegais

Valendo-se de um intermediário,

Usou também imóveis de bacana

Em dois negócios imobiliários

No nobre bairro de Copacabana



O Flávio adquiriu apartamentos

Pagando valor subfaturado

Com preço registrado no momento

Da compra bem abaixo do mercado

Depois por fora deu o complemento

Em espécie (o dinheiro desviado)

Vendeu os apês, pegou o pagamento

E pronto: o dinheiro foi lavado!



Ali, na Alerj, aquele gabinete

Era de emprego um cabide

Cabia tudo: fantasmas, parentes

A regra era entrar no rachid

Existia o núcleo de Resende:

Nove parentes da ex de Bolsonaro

Sacaram R$ 4 milhões, minha gente!

Praticamente tudo o que ganharam

Até o ex-sogro do presidente

Mas crachá da Alerj nunca usaram...



E o núcleo vinculado ao Fabrício

Queiroz, incluindo mulher e filha

A Nathalia, que nem ia ao serviço

Mas também fazia parte da famiglia

Ali de tudo um pouco você tinha

Em comum, serem indicados por Queiroz

Seus amigos, seus vizinhos e vizinhas

“Aqui é tudo nosso. Aqui é nóis!”



E vejam, o Queiroz não é ciumento

Em relacionamento, é de boa

Ali, também fazendo os pagamentos,

Estava até o ex de sua patroa

E a enteada ali também mantinha

Mas ela trampava numa farmácia!

Se a esposa tinha crachá? Você adivinha...

Só para rimar: o nome dela é Márcia*



Seu cargo: "consultora especial"

Mas na real era cabeleireira

E a ex-cunhada do Jair, que tal?

Fisiculturista e faxineira!

Todos lotados oficialmente

Como assessores na Assembleia

Muitos sua função, precisamente,

Na certa não tinham a menor ideia



Havia também nesse mesmo time

A mãe e a ex-mulher do Adriano

Aquele lá do Escritório do Crime

Aquele mesmo: o miliciano!

Aquele contra quem pesa mandado

De prisão, mas que se encontra foragido

Capitão suspeito de assassinatos

Mas pelo então deputado ungido

Em 2003, homenageado

Pelo próprio Flávio na Alerj

Dezesseis anos depois rastreado

Pela morte de Anderson e Marielle



Em janeiro passado (por que será?)

Antes de seu desaparecimento

Orientou a ex a se calar

Perante a Justiça, em depoimento

O mesmo também (por que será?)

Orientou-lhe o Queiroz (cá pra nós…)

Este, aliás (por que será?)

Foi exonerado em plena campanha

Aconteceu o mesmo após um mês

Com a mãe de Adriano e sua ex

Por que será preocupação tamanha?



As evidências estão todas aí

E chamaram a atenção do MP

Do Rio, e tudo o que aqui escrevi

É o que na investigação se lê

Os promotores estão convencidos

De lavagem de dinheiro e peculato

E que de uma quadrilha havia indícios

No gabinete do então deputado



O Flávio, obviamente, nega tudo

Mas, se não devo, pente fino topo

O senador ao Supremo, contudo,

Requereu, novamente, um habeas corpus…

