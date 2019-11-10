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Cordel Político

O Cordel de Bolsonaro sobre o Meio Ambiente

Meio ambiente só importa aos veganos! / Isso porque eles só comem vegetais / Se não me importo nem com direitos humanos / Vou me importar em proteger os animais?

Publicado em 10 de Novembro de 2019 às 12:00

Públicado em 

10 nov 2019 às 12:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Cordel do Bolsonaro sobre o Meio Ambiente Crédito: Amarildo

O presidente Jair Bolsonaro fala à nação sobre suas políticas de proteção ao meio ambiente:

Meio ambiente só importa aos veganos!
Isso porque eles só comem vegetais
Se não me importo nem com direitos humanos
Vou me importar em proteger os animais?
Começo agora a desfazer esse engano
Não tem mais essa de reservas naturais!
Sabem Cancún, maior resort mexicano?
Baía de Angra e ela podem ser iguais!

Quer ajudar a preservar as nossas matas?
Faça cocô um dia, no outro nem tanto
Esse papo de floresta devastada
É mentira desse Inpe, te garanto!
Pelo Ibama minha pesca foi multada
Então tratei de mudar todo o comando
E agora a Funai tá dominada!
Índio nada, quem comanda é o homem branco!

Essas queimadas são algo rotineiro
Culpar meu governo é patifaria
É o Raoni, o Macron, índio e ongueiro
Querendo tomar nossa soberania
Se bem que dia desses, nas Arábias,
Pra empresários, decidi abrir o jogo:
Eu potencializei, com a minha lábia,
Esse negócio de espalhar o fogo

E agora o vazamento de petróleo
Pela nossa costa, a perder de vista
Asseguro pra vocês, abram os olhos:
Isso é coisa desses ecoterroristas!
Como meu ministro Salles mesmo disse
Aliás esse faz mesmo jus ao emprego
Deve ter sido coisa desse Greenpeace
Que me importa se o navio era grego?

Mais de quarenta dias pra reagir
E pra iniciar o plano de contingência
Pois tenho qüestões maiores que essa aí
O porteiro, o PSL, a Previdência...
Além disso, como meu assessor disse,
O peixinho também tem inteligência
Se ele vê uma mancha de imundície
Vai pro outro lado, isso é ciência!

Todo domingo, aqui, você encontra um novo Cordel Político!

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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