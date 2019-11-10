O Cordel de Bolsonaro sobre o Meio Ambiente

Cordel do Bolsonaro sobre o Meio AmbienteCrédito: Amarildo
O presidente Jair Bolsonaro fala à nação sobre suas políticas de proteção ao meio ambiente:
Meio ambiente só importa aos veganos! Isso porque eles só comem vegetais Se não me importo nem com direitos humanos Vou me importar em proteger os animais? Começo agora a desfazer esse engano Não tem mais essa de reservas naturais! Sabem Cancún, maior resort mexicano? Baía de Angra e ela podem ser iguais!
Quer ajudar a preservar as nossas matas? Faça cocô um dia, no outro nem tanto Esse papo de floresta devastada É mentira desse Inpe, te garanto! Pelo Ibama minha pesca foi multada Então tratei de mudar todo o comando E agora a Funai tá dominada! Índio nada, quem comanda é o homem branco!
Essas queimadas são algo rotineiro Culpar meu governo é patifaria É o Raoni, o Macron, índio e ongueiro Querendo tomar nossa soberania Se bem que dia desses, nas Arábias, Pra empresários, decidi abrir o jogo: Eu potencializei, com a minha lábia, Esse negócio de espalhar o fogo
E agora o vazamento de petróleo Pela nossa costa, a perder de vista Asseguro pra vocês, abram os olhos: Isso é coisa desses ecoterroristas! Como meu ministro Salles mesmo disse Aliás esse faz mesmo jus ao emprego Deve ter sido coisa desse Greenpeace Que me importa se o navio era grego?
Mais de quarenta dias pra reagir E pra iniciar o plano de contingência Pois tenho qüestões maiores que essa aí O porteiro, o PSL, a Previdência... Além disso, como meu assessor disse, O peixinho também tem inteligência Se ele vê uma mancha de imundície Vai pro outro lado, isso é ciência!
Todo domingo, aqui, você encontra um novo Cordel Político!