O Cordel de Bolsonaro sobre o Meio Ambiente

O presidente Jair Bolsonaro fala à nação sobre suas políticas de proteção ao meio ambiente:



Meio ambiente só importa aos veganos!

Isso porque eles só comem vegetais

Se não me importo nem com direitos humanos

Vou me importar em proteger os animais?

Começo agora a desfazer esse engano

Não tem mais essa de reservas naturais!

Sabem Cancún, maior resort mexicano?

Baía de Angra e ela podem ser iguais!



Quer ajudar a preservar as nossas matas?

Faça cocô um dia, no outro nem tanto

Esse papo de floresta devastada

É mentira desse Inpe, te garanto!

Pelo Ibama minha pesca foi multada

Então tratei de mudar todo o comando

E agora a Funai tá dominada!

Índio nada, quem comanda é o homem branco!



Essas queimadas são algo rotineiro

Culpar meu governo é patifaria

É o Raoni, o Macron, índio e ongueiro

Querendo tomar nossa soberania

Se bem que dia desses, nas Arábias,

Pra empresários, decidi abrir o jogo:

Eu potencializei, com a minha lábia,

Esse negócio de espalhar o fogo



E agora o vazamento de petróleo

Pela nossa costa, a perder de vista

Asseguro pra vocês, abram os olhos:

Isso é coisa desses ecoterroristas!

Como meu ministro Salles mesmo disse

Aliás esse faz mesmo jus ao emprego

Deve ter sido coisa desse Greenpeace

Que me importa se o navio era grego?



Mais de quarenta dias pra reagir

E pra iniciar o plano de contingência

Pois tenho qüestões maiores que essa aí

O porteiro, o PSL, a Previdência...

Além disso, como meu assessor disse,

O peixinho também tem inteligência

Se ele vê uma mancha de imundície

Vai pro outro lado, isso é ciência!

