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Cordel Político

O Cordel de Babel: ninguém se entende no PSL

No início pareceu um bom negócio / Agora claro está: foi só ouro de tolo / Ouro não! Melhor dizendo, foi nióbio! E o PSL hoje implode em vários rolos...

Publicado em 27 de Outubro de 2019 às 06:00

Públicado em 

27 out 2019 às 06:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

PSL virou Torre de Babel Crédito: Amarildo
Cordel de Babel

O Cordel de Babel: ninguém se entende no PSL

Era um partido bem nanico, irrelevante
Mas resolveu servir de abrigo a Bolsonaro
E desse modo tomou anabolizante
Tornou-se a segunda bancada do plenário
Pro presidente foi a barriga de aluguel
O entendimento era de Bebeto e Romário
Mas transformou-se em uma Torre de Babel
Pintada de laranja, até o campanário

Se no início pareceu um bom negócio
Agora claro está: foi só ouro de tolo
Ouro não! Melhor dizendo, foi nióbio!
E o PSL hoje implode em vários rolos
Ninguém ali se entende, nem o presidente
Que, aliás, tem sido o maior fura-olho
Tentando sabotar os próprios dirigentes
E derrubando seu líder pelo pimpolho

Antecipando a operação contra o Bivar,
Disse o presida que ele estava “queimado”
Nem foi preciso pedir ajuda para o VAR:
Dias depois a Federal cumpriu mandado
Logo em seguida conspirou para explodir
Seu líder, em áudio que já percorreu o mundo
Causando a ira do Delegado Waldir,
Que ameaçou “implodir esse vagabundo!”

Sobrou também para a deputada Joyce
Um dos destaques desta Torre de Babel
Já bateu muito no “martelo e na foice”
Só que agora experimenta o outro papel
Era a líder do governo, mas já foi-se
Caiu em desgraça com o zero dois e o três
E no momento, em vez de dar, recebe coices
Pela internet, onde é o alvo da vez

A baixaria atingiu uma outra escala
E a quinta série tomou conta da nação
Se você é pai, tire as crianças da sala
Para assistir a esta briga sem noção
Nota de três pra lá, é “moleque” pra cá...
E até rolou comparação com uma porca!
A oposição implora: “Deixa nóis brincá!”
E só assiste a tudo comendo pipoca

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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