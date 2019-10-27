O Cordel de Babel: ninguém se entende no PSL

Era um partido bem nanico, irrelevante Mas resolveu servir de abrigo a Bolsonaro E desse modo tomou anabolizante Tornou-se a segunda bancada do plenário Pro presidente foi a barriga de aluguel O entendimento era de Bebeto e Romário Mas transformou-se em uma Torre de Babel Pintada de laranja, até o campanário
Se no início pareceu um bom negócio Agora claro está: foi só ouro de tolo Ouro não! Melhor dizendo, foi nióbio! E o PSL hoje implode em vários rolos Ninguém ali se entende, nem o presidente Que, aliás, tem sido o maior fura-olho Tentando sabotar os próprios dirigentes E derrubando seu líder pelo pimpolho
Antecipando a operação contra o Bivar, Disse o presida que ele estava “queimado” Nem foi preciso pedir ajuda para o VAR: Dias depois a Federal cumpriu mandado Logo em seguida conspirou para explodir Seu líder, em áudio que já percorreu o mundo Causando a ira do Delegado Waldir, Que ameaçou “implodir esse vagabundo!”
Sobrou também para a deputada Joyce Um dos destaques desta Torre de Babel Já bateu muito no “martelo e na foice” Só que agora experimenta o outro papel Era a líder do governo, mas já foi-se Caiu em desgraça com o zero dois e o três E no momento, em vez de dar, recebe coices Pela internet, onde é o alvo da vez
A baixaria atingiu uma outra escala E a quinta série tomou conta da nação Se você é pai, tire as crianças da sala Para assistir a esta briga sem noção Nota de três pra lá, é “moleque” pra cá... E até rolou comparação com uma porca! A oposição implora: “Deixa nóis brincá!” E só assiste a tudo comendo pipoca
Vitor Vogas
Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo