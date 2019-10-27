O Cordel de Babel: ninguém se entende no PSL

Era um partido bem nanico, irrelevante

Mas resolveu servir de abrigo a Bolsonaro

E desse modo tomou anabolizante

Tornou-se a segunda bancada do plenário

Pro presidente foi a barriga de aluguel

O entendimento era de Bebeto e Romário

Mas transformou-se em uma Torre de Babel

Pintada de laranja, até o campanário



Se no início pareceu um bom negócio

Agora claro está: foi só ouro de tolo

Ouro não! Melhor dizendo, foi nióbio!

E o PSL hoje implode em vários rolos

Ninguém ali se entende, nem o presidente

Que, aliás, tem sido o maior fura-olho

Tentando sabotar os próprios dirigentes

E derrubando seu líder pelo pimpolho



Antecipando a operação contra o Bivar,

Disse o presida que ele estava “queimado”

Nem foi preciso pedir ajuda para o VAR:

Dias depois a Federal cumpriu mandado

Logo em seguida conspirou para explodir

Seu líder, em áudio que já percorreu o mundo

Causando a ira do Delegado Waldir,

Que ameaçou “implodir esse vagabundo!”



Sobrou também para a deputada Joyce

Um dos destaques desta Torre de Babel

Já bateu muito no “martelo e na foice”

Só que agora experimenta o outro papel

Era a líder do governo, mas já foi-se

Caiu em desgraça com o zero dois e o três

E no momento, em vez de dar, recebe coices

Pela internet, onde é o alvo da vez



A baixaria atingiu uma outra escala

E a quinta série tomou conta da nação

Se você é pai, tire as crianças da sala

Para assistir a esta briga sem noção

Nota de três pra lá, é “moleque” pra cá...

E até rolou comparação com uma porca!

A oposição implora: “Deixa nóis brincá!”

E só assiste a tudo comendo pipoca

