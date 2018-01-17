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  • "Nunca tinha passado por uma situação dessas", diz PM que salvou bebê

Barbara Oliveira

Repórter

Gazeta Online

Publicado em 17 de Janeiro de 2018 às 14:24

Publicado em

17 jan 2018 às 14:24
"Acabei de conversar com o pai, a bebê já foi liberada do hospital, está bem, não tem nenhuma sequela. Isso é o mais importante". Foi com um sorriso no rosto, que o soldado Cassoto contou o desfecho de uma história que poderia não ter tido um final feliz se ele não tivesse aparecido na hora certa para prestar socorro a pequena Ana Clara, de 1 ano. 
A menina estava desacordada, no colo da mãe, quando o soldado, que trabalha no Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) conseguiu reanimar o bebê - que estava em parada respiratória - e leva-la ao hospital. 
O soldado - que estava de folga quando o episódio aconteceu -, nunca havia passado por situação semelhante, mas conseguiu fazer uso de uma manobra de primeiro socorros para salvar a criança. Ana Clara já recebeu alta do hospital, passa bem, e o soldado agora quer rever a família da menina.
VEJA A ENTREVISTA

Como você percebeu que havia alguém precisando de ajuda?
Como foi para você escutar a mãe pedindo socorro e depois conseguir reanimar a criança?
Você conhecia a mãe, a criança?
Você já tinha salvado crianças em uma situação parecida com essa?
Qual a orientação que você deixa para situações como essa? Como agir?
Você pretende encontrar a família?
VEJA COMO FOI O SALVAMENTO

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