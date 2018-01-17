"Nunca tinha passado por uma situação dessas", diz PM que salvou bebê

"Acabei de conversar com o pai, a bebê já foi liberada do hospital, está bem, não tem nenhuma sequela. Isso é o mais importante". Foi com um sorriso no rosto, que o soldado Cassoto contou o desfecho de uma história que poderia não ter tido um final feliz se ele não tivesse aparecido na hora certa para prestar socorro a pequena Ana Clara, de 1 ano.

A menina estava desacordada, no colo da mãe, quando o soldado, que trabalha no Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) conseguiu reanimar o bebê - que estava em parada respiratória - e leva-la ao hospital.

O soldado - que estava de folga quando o episódio aconteceu -, nunca havia passado por situação semelhante, mas conseguiu fazer uso de uma manobra de primeiro socorros para salvar a criança . Ana Clara já recebeu alta do hospital, passa bem, e o soldado agora quer rever a família da menina.

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Como você percebeu que havia alguém precisando de ajuda?

Como foi para você escutar a mãe pedindo socorro e depois conseguir reanimar a criança?

Você conhecia a mãe, a criança?

Você já tinha salvado crianças em uma situação parecida com essa?

Qual a orientação que você deixa para situações como essa? Como agir?

Você pretende encontrar a família?