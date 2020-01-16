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Leonel Ximenes

Novo fará processo seletivo para definir candidato a vice em Vitória

Companheiro de chapa do Coronel Nylton Rodrigues passará por avaliações na Capital e no Diretório Nacional do partido, em São Paulo

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

16 jan 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Nylton Rodrigues: “Consideramos o processo seletivo mais justo e transparente para se avaliar o mérito" Crédito: Arquivo pessoal
O Partido Novo vai lançar um processo seletivo para definir seu candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo Coronel Nylton Rodrigues em Vitória. A seleção terá duas etapas: a primeira será na Capital e a segunda, com o vencedor da primeira fase, será no Diretório Nacional da legenda, em São Paulo.
“Consideramos o processo seletivo mais justo e transparente para se avaliar o mérito [do candidato a vice]. Sou defensor da meritocracia”, diz o ex-comandante-geral da Polícia Militar e ex-secretário estadual da Segurança Pública no governo Paulo Hartung.

DOIS CRITÉRIOS PARA SER CANDIDATO

O primeiro critério para se inscrever no processo seletivo é ser filiado ao Novo e o segundo, lógico, é ser morador de Vitória.
Nylton Rodrigues, que já lançou sua pré-candidatura a prefeito, explica que o partido optou por uma chapa “puro-sangue” porque o Novo não aceita financiamento de campanha com dinheiro público e não se coliga com ninguém. “Nenhum partido recusa dinheiro público na campanha eleitoral e, por isso, não há como o nosso partido se coligar com outra legenda.”

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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