Novo fará processo seletivo para definir candidato a vice em Vitória

O Partido Novo vai lançar um processo seletivo para definir seu candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo Coronel Nylton Rodrigues em Vitória. A seleção terá duas etapas: a primeira será na Capital e a segunda, com o vencedor da primeira fase, será no Diretório Nacional da legenda, em São Paulo.
“Consideramos o processo seletivo mais justo e transparente para se avaliar o mérito [do candidato a vice]. Sou defensor da meritocracia”, diz o ex-comandante-geral da Polícia Militar e ex-secretário estadual da Segurança Pública no governo Paulo Hartung.
O primeiro critério para se inscrever no processo seletivo é ser filiado ao Novo e o segundo, lógico, é ser morador de Vitória.
Nylton Rodrigues, que já lançou sua pré-candidatura a prefeito
, explica que o partido optou por uma chapa “puro-sangue” porque o Novo não aceita financiamento de campanha com dinheiro público e não se coliga com ninguém. “Nenhum partido recusa dinheiro público na campanha eleitoral e, por isso, não há como o nosso partido se coligar com outra legenda.”