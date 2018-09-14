Nove décadas contando a história capixaba

Funcionários da Rede Gazeta que atuaram diretamente na produção do especial "Somos Capixabas" Crédito: Vitor Jubini

A década de 1930 foi um período de mudanças importantes no cenário brasileiro. Tempos de reformas sociais, econômicas e políticas. Estavam todos focados na modernização, mesmo com resquícios importantes de conservadorismo. Todos os noticiários da época davam destaque aos acontecimentos no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Surge então, em 11 de setembro de 1928, o jornal A GAZETA, aqui em Vitória.

O nosso Estado só conseguiu iniciar o seu desenvolvimento a partir da República. Para se ter uma ideia, era tamanha a precariedade da comunicação aqui em terras capixabas que o primeiro jornal local foi o “Estafeta”, com apenas uma única edição em 1840. Todo jornalista espera sempre realizar a sua grande cobertura, a sua grande matéria, o seu grande “furo”, apesar da velocidade espantosa das mídias sociais. Mesmo assim, nos últimos 90 anos, os jornalistas da Rede Gazeta foram, e continuam sendo, os ouvidos e os olhos dos seus leitores, no registro dos acontecimentos históricos.

Nessas nove últimas décadas, grandes coberturas deram a tônica das equipes de profissionais da notícia. A era Vargas (1930/1945). Nos anos 1945-1964, é consensual a ideia de que as sociedades capixaba e brasileira haviam mudado, se tornando mais complexas e hierarquizadas, deixando aos poucos de se enquadrarem no binômio senhor de terras e seus descendentes.

Damos parabéns para a Rede Gazeta pelos seus 90 anos de jornalismo de excelência, através de um jornalismo independente e plural, colaborando para o desenvolvimento do Estado, fortalecendo a nossa cultura, tradições e o sentimento coletivo de pertencimento

A democracia do período 1945-1964 também rendeu pautas, na ocasião das primeiras movimentações políticas para o pleito que ocorreria em 1947, com extinção do multipartidarismo e fundação do bipartidarismo.

Claro que não podemos esquecer da visita do Papa João Paulo II, em 1991, outro marco na história capixaba e do jornal. Recentemente, importantes coberturas ganharam as páginas do veículo, como a greve da Polícia Militar, em 2017, e a tragédia de Mariana, em 2015. Esses episódios, antes de virarem história, ganharam as manchetes e exigiram agilidade e muita adrenalina. Afinal, a história de um jornal e de seus leitores se faz, sobretudo, de grandes matérias.