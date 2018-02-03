Noite gloriosa para Imperatriz do Forte, Chegou e Chega Mais

Após looooonga (longa mesmo) noite de desfiles do Grupo A no Sambão do Povo, boa parte dos sambistas deixaram a passarela com três desfiles em destaque: Imperatriz do Forte, Chega Mais e Chegou o Que Faltava. A escola do Forte São João fez um desfile surpreendente e cheio de emoção, com carros grandes e muito bem finalizados (aplausos, Alex Santiago), além da comunidade cantando forte e um desfile que simplesmente fluiu.
Foram muito bem!
Chega Mais trouxe o sertão pernambucano para a avenida e brincou de desfilar. O que começou como uma preocupação para o presidente Neto na concentração (quando o abre-alas empacou na armação), se transformou em um desfilão da comunidade do Quadro. Outro destaque foi a apresentação da Chegou o Que Faltava, que cantou Jovelina Pérola Negra com a competência da assinatura de Jorge Mayko e Vanderson Cesar. Mesmo com o dia claro, foi muito bem!
Deu samba
Alguns dos destaques: a bateria excelente da Tradição Serrana, o intérprete Nego na Rosas de Ouro, o conjunto do desfile da Imperatriz, a organização da São Torquato, a fantasia de Gerusa Bacelar (rainha da Chega Mais) e a comissão de frente da Chegou o Que Faltava.
Atravessou...
Nem tudo são flores, e no acesso A alguns pontos negativos marcaram os desfiles: os imensos atrasos entre uma escola e outra, a falta de carros alegóricos no desfile da Barreiros, a alegoria quebrada da São Torquato, a porta-bandeira sem sapatos na Chega Mais, o diretor que atrapalhava a evolução do primeiro casal da Rosas de Ouro e, claro, o castigo com as escolas da FECAPES.