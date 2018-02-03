Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Noite gloriosa para Imperatriz do Forte, Chegou e Chega Mais
Carnaval de Vitória

Noite gloriosa para Imperatriz do Forte, Chegou e Chega Mais

Alguns dos destaques: a bateria excelente da Tradição Serrana, o conjunto do desfile da Imperatriz e a fantasia de Gerusa Bacelar (rainha da Chega Mais)

Publicado em 03 de Fevereiro de 2018 às 16:46

Públicado em 

03 fev 2018 às 16:46

Colunista

Vestidos de anjos e santos a Imperatriz do Forte trouxe o tema da religiosidade Crédito: Bernardo Coutinho
Após looooonga (longa mesmo) noite de desfiles do Grupo A no Sambão do Povo, boa parte dos sambistas deixaram a passarela com três desfiles em destaque: Imperatriz do Forte, Chega Mais e Chegou o Que Faltava. A escola do Forte São João fez um desfile surpreendente e cheio de emoção, com carros grandes e muito bem finalizados (aplausos, Alex Santiago), além da comunidade cantando forte e um desfile que simplesmente fluiu.
Foram muito bem!
Chega Mais trouxe o sertão pernambucano para a avenida e brincou de desfilar. O que começou como uma preocupação para o presidente Neto na concentração (quando o abre-alas empacou na armação), se transformou em um desfilão da comunidade do Quadro. Outro destaque foi a apresentação da Chegou o Que Faltava, que cantou Jovelina Pérola Negra com a competência da assinatura de Jorge Mayko e Vanderson Cesar. Mesmo com o dia claro, foi muito bem!
Deu samba
Alguns dos destaques: a bateria excelente da Tradição Serrana, o intérprete Nego na Rosas de Ouro, o conjunto do desfile da Imperatriz, a organização da São Torquato, a fantasia de Gerusa Bacelar (rainha da Chega Mais) e a comissão de frente da Chegou o Que Faltava.
Atravessou...
Nem tudo são flores, e no acesso A alguns pontos negativos marcaram os desfiles: os imensos atrasos entre uma escola e outra, a falta de carros alegóricos no desfile da Barreiros, a alegoria quebrada da São Torquato, a porta-bandeira sem sapatos na Chega Mais, o diretor que atrapalhava a evolução do primeiro casal da Rosas de Ouro e, claro, o castigo com as escolas da FECAPES.

Tópicos Relacionados

Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atrações do final de semana
Agenda HZ: Silva, Renato Albani, Thiaguinho e Capital Inicial neste fim de semana no ES
Stênio Garcia após harmonização facial
Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário
Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados