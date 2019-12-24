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Futebol

No Fluminense, Odair Hellmann pode mostrar ser mais do que um técnico promissor

Treinador atuou como jogador do clube em 1999, ano em que o Tricolor conquistou a Série C do Campeonato Brasileiro. Identidade com o Flu e potencial mostrado no comando do Internacional foram fundamentais para ele ser escolhido como o novo técnico

Publicado em 24 de Dezembro de 2019 às 05:00

Públicado em 

24 dez 2019 às 05:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Apresentação de Odair Hellmann ao Fluminense Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Há 20 anos,  mais precisamente no dia 23 de dezembro de 1999, o Fluminense venceu o Náutico por 2 a 1 e conquistou o título da Série C do Campeonato Brasileiro. Um período nebuloso da história tricolor. Hoje, duas décadas depois, um jogador que não entrou em campo na partida que assegurou a taça, mas que fez parte do elenco é o responsável pelo time que vai buscar reerguer o clube carioca em 2020: Odair Hellmann. Aos 42 anos, técnico terá a chance de provar que sua carreira pode ir além de um início promissor. 
Em 2016, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Odair foi o auxiliar de Rogerio Micale, que comandou a Seleção Brasileira ao inédito ouro olímpico. Mas o currículo do treinador realmente ganhou peso no futebol brasileiro após seu trabalho no Internacional, onde foi efetivado no final de 2017. Na temporada 2018 levou o Colorado à terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Já neste ano não atendeu ao que a diretoria esperava e foi demitido.  

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Odair deixou o Internacional em outubro deste ano muito marcado pela eliminação da Libertadores, quando sucumbiu para o Flamengo nas quartas de final, em dois jogos onde o time colorado se mostrou extremamente covarde. Uma falha grave, mas seu trabalho no time de Porto Alegre não foi um fiasco total. No comando do clube onde ficou por um ano, dez meses e 15 dias, ele acumulou um aproveitamento de 60,34%. Foram 116 jogos, 61 vitórias, 27 empates e 28 derrotas. Sua equipe marcou 151 gols e sofreu 90. 
Em boa parte de seu período à frente do Inter, Odair Hellmann trabalhou com boas opções no elenco. O que não deve ser, pelo menos no início da temporada, a realidade do Fluminense. Faltam peças a um clube que também sofre com o pouco poder financeiro. Entretanto, ainda assim, acredito que é um treinador que pode fazer um bom trabalho no Tricolor, Já mostrou variação tática e chega muito motivado para alavancar sua carreira.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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