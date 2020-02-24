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Futebol

Neymar acha que faz sacrifício ao não curtir o Carnaval no Brasil

Craque brasileiro publicou em suas redes sociais que neste ano vai ficar treinando no PSG. É curioso ver que uma atitude normal de cumprir seus compromissos como atleta ganhe tamanha repercussão. Era para ser normal

Publicado em 24 de Fevereiro de 2020 às 06:00

Públicado em 

24 fev 2020 às 06:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Neymar não vai curtir o Carnaval no Brasil depois de três anos Crédito: PSG/Divulgação
Depois de três anos consecutivos curtindo o Carnaval e em meio a muitos parças, mulheres e polêmicas, Neymar não veio ao Brasil para aproveitar a festa de Momo. Na última sexta-feira (21), o jogador até brincou em suas redes sociais ao postar um vídeo com a seguinte mensagem: "É com uma imensa felicidade que estarei desfalcando o Carnaval de 2020. É isso mesmo. Dessa vez não terá polêmica". 
É legal e talvez até engraçado, o atacante brincar e interagir com seus seguidores, mas na verdade Neymar não está fazendo sacrifício ou um favor para ninguém. Ficar em Paris e treinar por sua equipe é o mínimo que torcedores e diretoria esperam do jogador, ainda mais com a equipe em meio a um confronto decisivo pela Liga dos Campeões. É curioso ver que uma atitude normal de cumprir seus compromissos como atleta ganhe tamanha repercussão. Era para ser normal.

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Neymar tem 28 anos e um potencial enorme. Talvez se fosse mais profissional até então já teria conquistado muito mais em sua carreira. Uma pena que por muito tempo ficou mais envolvido nas notícias de fofoca do que nas páginas de esportes. Tomara mesmo que a partir de agora seja diferente. É dono de um talento único, e focado é um dos maiores craques do futebol mundial. 
Mas antes disso é bom esperar qual será a de Neymar no aniversário de sua irmã, que acontece no dia 11 de março. De acordo com levantamento do Diario AS, da Espanha, o craque brasileiro não entra em campo neste período nos últimos cinco anos; ou suspenso ou lesionado, mas sempre nas festas da irmã. Desta vez 11 de março marcará o jogo de volta entre PSG e Borussia Dortmund pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Será que ele joga?

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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