Neymar acha que faz sacrifício ao não curtir o Carnaval no Brasil

Neymar não vai curtir o Carnaval no Brasil depois de três anos Crédito: PSG/Divulgação

Depois de três anos consecutivos curtindo o Carnaval e em meio a muitos parças, mulheres e polêmicas, Neymar não veio ao Brasil para aproveitar a festa de Momo. Na última sexta-feira (21), o jogador até brincou em suas redes sociais ao postar um vídeo com a seguinte mensagem: "É com uma imensa felicidade que estarei desfalcando o Carnaval de 2020. É isso mesmo. Dessa vez não terá polêmica".

É legal e talvez até engraçado, o atacante brincar e interagir com seus seguidores, mas na verdade Neymar não está fazendo sacrifício ou um favor para ninguém. Ficar em Paris e treinar por sua equipe é o mínimo que torcedores e diretoria esperam do jogador, ainda mais com a equipe em meio a um confronto decisivo pela Liga dos Campeões. É curioso ver que uma atitude normal de cumprir seus compromissos como atleta ganhe tamanha repercussão. Era para ser normal.

Neymar tem 28 anos e um potencial enorme. Talvez se fosse mais profissional até então já teria conquistado muito mais em sua carreira. Uma pena que por muito tempo ficou mais envolvido nas notícias de fofoca do que nas páginas de esportes. Tomara mesmo que a partir de agora seja diferente. É dono de um talento único, e focado é um dos maiores craques do futebol mundial.