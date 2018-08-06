Neucimar nega "traição a Rose"

Neucimar Fraga esteve na sede do PSB, em Jucutuquara Crédito: Natalia Devens

Até a manhã desta segunda-feira (5), último dia para fechamento formal das coligações, o PSD estava na aliança de partidos em torno de Rose de Freitas (Podemos). No apagar das luzes, o presidente estadual do partido, Neucimar Fraga, deu um cavalo de pau e conduziu o partido para a coligação liderada por Renato Casagrande (PSB), agora oficializada.

Nada que, segundo Neucimar, configure um caso de traição ou deslealdade a Rose.

"Isso não é uma preocupação. Nós deixamos sempre bem claro desde o início que o interesse do PSD neste processo eleitoral era chapa de proporcional. E que nós seríamos aliados onde houvesse possibilidade de uma boa aliança para a eleição de deputados estaduais e federais, tendo em vista que nós não tínhamos candidato majoritário", afirmou.

Neucimar culpa o Podemos, partido de Rose, pela deserção do PSD no cair das cortinas. De modo mais específico, o presidente estadual do Podemos, Gilson Daniel.

"Foi o partido dela que inviabilizou a aliança. E foi tudo bem claro. Nada feito às escondidas. Eles sabiam que eu estava conversando aqui com o PSB."

Foi o partido dela que inviabilizou a aliança. E foi tudo bem claro. Nada feito às escondidas. Eles sabiam que eu estava conversando aqui com o PSB Neucimar Fraga - Presidente estadual do PSD

Segundo Neucimar, o vice-presidente estadual do PSD, Zé Carlinhos da Fonseca Júnior, mantinha posição diferente da dele e procurou manter até o último momento a aliança com Rose, mas não foi possível.