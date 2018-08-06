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Vitor Vogas

Neucimar nega "traição a Rose"

Ex-prefeito de Vila Velha culpa o Podemos, partido da senadora, pela deserção do PSD no cair das cortinas

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 20:21

Públicado em 

06 ago 2018 às 20:21
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Neucimar Fraga esteve na sede do PSB, em Jucutuquara Crédito: Natalia Devens
Até a manhã desta segunda-feira (5), último dia para fechamento formal das coligações, o PSD estava na aliança de partidos em torno de Rose de Freitas (Podemos). No apagar das luzes, o presidente estadual do partido, Neucimar Fraga, deu um cavalo de pau e conduziu o partido para a coligação liderada por Renato Casagrande (PSB), agora oficializada.
Nada que, segundo Neucimar, configure um caso de traição ou deslealdade a Rose.
"Isso não é uma preocupação. Nós deixamos sempre bem claro desde o início que o interesse do PSD neste processo eleitoral era chapa de proporcional. E que nós seríamos aliados onde houvesse possibilidade de uma boa aliança para a eleição de deputados estaduais e federais, tendo em vista que nós não tínhamos candidato majoritário", afirmou.
Neucimar culpa o Podemos, partido de Rose, pela deserção do PSD no cair das cortinas. De modo mais específico, o presidente estadual do Podemos, Gilson Daniel.
"Foi o partido dela que inviabilizou a aliança. E foi tudo bem claro. Nada feito às escondidas. Eles sabiam que eu estava conversando aqui com o PSB."
Foi o partido dela que inviabilizou a aliança. E foi tudo bem claro. Nada feito às escondidas. Eles sabiam que eu estava conversando aqui com o PSB
Neucimar Fraga - Presidente estadual do PSD
Segundo Neucimar, o vice-presidente estadual do PSD, Zé Carlinhos da Fonseca Júnior, mantinha posição diferente da dele e procurou manter até o último momento a aliança com Rose, mas não foi possível.
"Voltei pra lá (para a casa de Rose) agora à tarde após um apelo do Zé Carlinhos. Fui para lá para manter a nossa aliança lá, só que os partidos lá ficaram irredutíveis. Você pode dizer que a falta de sensibilidade do Podemos em fazer um esforço em favor da candidatura da Rose de Freitas, que acreditamos seja importante, inviabilizou uma aliança maior entre o PSD e a Rose."

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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