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Futebol

Nesse ritmo, Flamengo vai levar a Taça Rio e faturar o Carioca

Se o Rubro-Negro mantiver a pegada, campeonato será abreviado e não terá a grande final. Time comandado por Jesus está bem acima das rivais e não deve ser ameaçado

Publicado em 22 de Fevereiro de 2020 às 20:32

Públicado em 

22 fev 2020 às 20:32
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Gabigol marcou o gol da vitória do Flamengo Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Flamengo levantou seu segundo troféu nesta temporada. Na noite deste sábado (22), o Rubro-Negro venceu o Boavista por 2 a 1, conquistou a Taça Guanabara, que equivale ao primeiro turno do Campeonato Carioca, e fez a festa dos mais de 50 mil torcedores que compareceram ao Maracanã. Com o resultado, o Fla já está garantido na grande final do Estadual. Isso é se tiver necessidade. Se o time comandado por Jorge Jesus conquistar a Taça Rio (o que deve acontecer), já abrevia a competição. 
Diante do Boavista, o técnico português apostou em um time recheado de reservas e com apenas Gabigol de titular. O Verdão de Saquarema não quis saber quem estava em campo e conseguiu abrir o placar em bola parada. Jean cobrou falta com eficiência e estufou as redes do goleiro César. Ainda um pouco desorganizado, o Fla demorou para criar chances, mas empatou em chute de Diego. 

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No segundo tempo, o gol do título saiu em uma linda jogada. Dessas com o DNA desse Flamengo. Everton Ribeiro tocou para Pedro, que só ajeitou de letra para Gabigol bater para as redes. Destacar aqui o poder de definição de Gabigol é chover no molhado. Importante mesmo é citar que Pedro caiu como uma luva nesse time. Em cinco jogos são três gols e duas assistências. Já coloca uma pulga atrás da orelha de Jorge Jesus e pede passagem na equipe titular do Flamengo. 
Analisando friamente, a tendência é que dessa vez o Campeonato Carioca não tenha a grande final. Se o roteiro seguir normalmente, o Flamengo deve faturar a Taça Rio também. Porque está muito acima de seus principais concorrentes. Vasco, Fluminense e Botafogo parecem que ainda estão em pré-temporada com equipes irregulares e em busca da melhor formação. Dificilmente vão fazer frente neste ao Rubro-Negro.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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