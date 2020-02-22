Nesse ritmo, Flamengo vai levar a Taça Rio e faturar o Carioca

Gabigol marcou o gol da vitória do Flamengo Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

O Flamengo levantou seu segundo troféu nesta temporada. Na noite deste sábado (22), o Rubro-Negro venceu o Boavista por 2 a 1, conquistou a Taça Guanabara, que equivale ao primeiro turno do Campeonato Carioca, e fez a festa dos mais de 50 mil torcedores que compareceram ao Maracanã. Com o resultado, o Fla já está garantido na grande final do Estadual. Isso é se tiver necessidade. Se o time comandado por Jorge Jesus conquistar a Taça Rio (o que deve acontecer), já abrevia a competição.

Diante do Boavista, o técnico português apostou em um time recheado de reservas e com apenas Gabigol de titular. O Verdão de Saquarema não quis saber quem estava em campo e conseguiu abrir o placar em bola parada. Jean cobrou falta com eficiência e estufou as redes do goleiro César. Ainda um pouco desorganizado, o Fla demorou para criar chances, mas empatou em chute de Diego.

No segundo tempo, o gol do título saiu em uma linda jogada. Dessas com o DNA desse Flamengo. Everton Ribeiro tocou para Pedro, que só ajeitou de letra para Gabigol bater para as redes. Destacar aqui o poder de definição de Gabigol é chover no molhado. Importante mesmo é citar que Pedro caiu como uma luva nesse time. Em cinco jogos são três gols e duas assistências. Já coloca uma pulga atrás da orelha de Jorge Jesus e pede passagem na equipe titular do Flamengo.