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  • "Não quer filho lá, não matricule", diz leitor sobre escola cívico-militar
Viana

"Não quer filho lá, não matricule", diz leitor sobre escola cívico-militar

Leitores de A Gazeta se manifestaram sobre informações relativas à instituição que será inaugurada em março, em Viana. O uniforme dos alunos será semelhante à farda da Polícia Militar

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 20:14

Públicado em 

06 fev 2020 às 20:14

Colunista

Projeção da escola cívico-militar de Viana Crédito: Prefeitura de Viana
Com uma unidade escolar do bairro Vila Betânia, a  primeira escola cívico-militar do Espírito Santo será inaugurada em Viana em março.  A instituição terá uniforme escolar semelhante à farda da Polícia Militar, com aulas ministradas por policiais da reserva. As atividades vão atender a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) estabelecida pelo Ministério da Educação (MEC), com modelo curricular baseado em disciplinas que abordem a ética, cidadania e civismo.
As novidades trazidas em uma matéria de A Gazeta, publicada nas redes sociais,  dividiu a opinião dos leitores. Enquanto muitos comentários elogiavam a disciplina militar,  em outros os leitores defendiam o ensino com menos repressão. Um dos leitores adotou uma outra postura: "Gente... Quem não gosta e não quer filho lá, é só não matricular e continuar na escola do seu bairro. Ponto final". Abaixo, uma seleção dessas manifestações no perfil do jornal no Facebook.
Deveria ter em TODOS os municípios! Já que alguns pais não ensinam respeito e disciplina em casa... (Rodr Roseane)
O que educa é o amor, não a repressão. Quanto mais se trabalha na perspectiva da proibição, mas a meninada faz às escondidas. (Claudimara Chisté)
Uma pergunta, esses policiais da reserva têm capacitação pra dar aulas? Ou vai ser igual antigamente às pessoas que sabiam ler e escrever já eram professores????? (Shirley Sakurada)
Gente... Quem não gosta e não quer filho lá, é só não matricular e continuar na escola do seu bairro. Ponto final. (Fabricio Buzetti)
Deveria ter uma escola cívica em cada município... (Renan Martins)
Na Bahia é assim!!! A cor e o modelo iguais a da polícia, fica muito lindo (Marlene Lene)
Para mim todas as escolas tinha que ser assim, para ver se esses adolescentes, crianças e jovens aprendem a respeitar as pessoas. E ser alguém na vida. (Linda Sousa)
Meu desejo era estudar em uma escola dessas (Valquiria Sousa)
Esses policiais militares da reserva são formados em PEDAGOGIA pra estarem dentro de uma sala de aula? (Erondina Gomes)
Deus que me livre, ficava sem estudo mais não usava esse uniforme!! (Webyster Chaves)
Vai ensinar aos filhos de muitos a educação que deveriam trazer de casa!!!! (Siderlei Oliveira)
Graças a Deus eu terminei o ensino médio antes disso! (Saulo Baptista)
Show de bola. Melhor usar esse uniforme,do que ter alunos espancando os professores, fazendo terrorismo em escolas. (Fabi Moreira)

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