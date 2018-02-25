Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Não há plano B que substitua a reforma da Previdência
Opinião de A Gazeta

Não há plano B que substitua a reforma da Previdência

Agora, resta aumentar o contingenciamento de recursos federais, e os eleitores escolherem um governo capaz de vencer o populismo irresponsável

Publicado em 25 de Fevereiro de 2018 às 19:27

Públicado em 

25 fev 2018 às 19:27

Colunista

Não há plano B que substitua a reforma da Previdência. Nem a lista de 15 medidas (requentadas), nem a inflação mais baixa desde o Real, nem a menor Selic da história atenuam o impacto negativo nos cofres públicos provocado pelo adiamento de mudanças previdenciárias. Por isso, a agência de classificação Fitch rebaixou a nota do Brasil, na última sexta-feira. Em 11 de janeiro, a agência Standard&Poor’s havia feito o mesmo, antevendo o fracasso do projeto reformista. O país perdeu a confiança dos investidores.
A questão não é o curto prazo, com a inflação abaixo do piso da meta e o juro básico murcho. Os dois rebaixamentos neste ano mostram preocupação com a “trajetória de médio prazo das finanças públicas”, como acentua a Fitch, em função de déficits gigantescos desde 2015. Em outras palavras, o grande receio dos investidores é ver a dívida pública escapar do controle. Isso pode ocorrer se o governo não cortar gastos fortemente.
Em janeiro, a Secretaria do Tesouro Nacional informou que só em 2017 a dívida federal subiu quase 15%, atingindo recorde: R$ 3,55 trilhões. Mais do que dobrou em dez anos. Já equivale a 74% do PIB e deve chegar a 80% em 2019, segundo projeções da Fitch. Já a Instituição Fiscal Independente, órgão especializado em contas governamentais, calcula que o percentual atingirá os 100% do PIB no início da próxima década. Seria explosivo para o Brasil, ao contrário de outros países, como Japão e EUA, que convivem sem sufoco com endividamento mais alto, mas pagando juros baixíssimos.
A reforma da Previdência poderia reduzir o ímpeto da dívida. Mesmo desidratada, evitaria desembolso de quase R$ 500 bilhões em dez anos. Agora, resta aumentar o contingenciamento de recursos federais, e os eleitores escolherem um governo capaz de vencer o populismo irresponsável e mudar o sistema previdenciário.

Tópicos Relacionados

Previdência confiança
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Atrações do final de semana
Agenda HZ: Silva, Renato Albani, Thiaguinho e Capital Inicial neste fim de semana no ES
Stênio Garcia após harmonização facial
Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário
Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal
Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados