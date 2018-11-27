Nada de festa na posse de Casagrande

Em tempos de austeridade, não haverá festa na posse do governador eleito Renato Casagrande (PSB). Nada de shows, comes e bebes. O socialista assume o mandato no dia 1° de janeiro, às 15h30, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, seguindo o protocolo oficial.
Entre 17h30 e 18 horas, o governador vai passar em revista a tropa da Polícia Militar, na Praça João Clímaco, ao lado do Palácio Anchieta.
Depois da solenidade militar, Casagrande receberá a faixa do governador Paulo Hartung. PH recebe os cumprimentos do novo governador e deixa o Salão São Thiago para seu sucessor fazer o discurso de posse.
Nesta solenidade no palácio, a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Ofes) executará o Hino Nacional.
Quando terminar, Casagrande pode arregaçar as mangas e trabalhar.