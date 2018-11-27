Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Nada de festa na posse de Casagrande
Leonel Ximenes

Nada de festa na posse de Casagrande

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 15:03

Públicado em 

27 nov 2018 às 15:03
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O governador eleito Renato Casagrande (PSB) discursa durante o 13º Encontro de Lideranças Crédito: Carlos Alberto Silva
Em tempos de austeridade, não haverá festa na posse do governador eleito Renato Casagrande (PSB).  Nada de shows, comes e bebes. O socialista assume o mandato no dia 1° de janeiro, às 15h30, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, seguindo o protocolo oficial.
Entre 17h30 e 18 horas, o governador vai passar em revista a tropa da Polícia Militar, na Praça João Clímaco, ao lado do Palácio Anchieta.
Depois da solenidade militar, Casagrande receberá a faixa do governador Paulo Hartung. PH recebe os cumprimentos do novo governador e deixa o Salão São Thiago para seu sucessor fazer o discurso de posse.
Nesta solenidade no palácio, a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Ofes) executará o Hino Nacional.
Quando terminar, Casagrande pode arregaçar as mangas e trabalhar.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

leonel ximenes Renato Casagrande
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O comentarista esportivo Caio Ribeiro participa do primeiro Encontro Mercado da Rede Gazeta de 2026
Caio Ribeiro, da TV Globo, desembarca em Vitória para encontro com mercado publicitário na Rede Gazeta
Imagem de destaque
Lavrador morre ao bater com moto em carro em Marilândia
Imagem de destaque
Frângula: para que serve, benefícios e como fazer o chá da planta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados