Na luta por direitos, rodoviários não podem atropelar a lei

Greve de ônibus começou na segunda-feira (3) Crédito: Patrícia Scalzer

A legislação que assegura o direito de greve é a mesma que estabelece limites para o exercício desse direito. Ao praticar sua liberdade de lutar por garantias, uma categoria não pode atropelar necessidades inadiáveis da população. Por isso, é condenável a atitude dos rodoviários, que no segundo dia de paralisação descumpriram regras expressas da Justiça, de 70% dos ônibus circulando nos horários de pico. Isso na véspera da análise que o Judiciário fará sobre as reivindicações dos trabalhadores.

Segundo as empresas, nem 10% dos ônibus saíram das garagens na manhã desta terça-feira (4), impedindo o direito de ir e vir dos moradores da Grande Vitória, provocando caos na cidade e, consequentemente, travando o acesso a outros bens e serviços, como hospitais e escolas. Com o agravante, neste caso, de que os rodoviários têm um histórico de descumprimento das ordens judiciais. Entra diretoria, sai diretoria e o desdém pela lei continua o mesmo.