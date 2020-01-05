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Empreendedores do ES

Na Lata: RS Construtora vai lançar dois empreendimentos em 2020

Jogo rápido com o empresário Renato Aboudib Sandri

Publicado em 05 de Janeiro de 2020 às 04:00

Públicado em 

05 jan 2020 às 04:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Renato Aboudib Sandri é diretor do Grupo RS Crédito: RS Construtora/Divulgação
A recuperação da economia e o nível de juros mais baixo da história do país - com a Selic a 4,5% ao ano - trazem perspectivas muito positivas para o setor da construção civil e imobiliário. O empresário Renato Aboudib Sandri, do Grupo RS - formado pela RS Construtora e Incorporadora Limitada e o Sheraton Vitória Hotel -, é uma das pessoas otimistas com a retomada do mercado neste ano. 
Tanto é que a RS Construtora planeja lançar em 2020 dois empreendimentos residenciais em Vitória, um na Praia do Canto e o outro no bairro Barro Vermelho. Voltados para o público de alto padrão, as unidades terão de três a quatro quartos. 
Sandri observa que o mercado de luxo foi, no ramo da construção,  o que menos sofreu durante o período de crise, mas reforça que a recuperação econômica vai ajudar a impulsionar os negócios. 
"O alto padrão é um segmento bem menos impactado. Mas claro que, melhorando a economia, esse é um setor que melhora junto com o restante"
Renato Sandri - Diretor da RS Construtora
De acordo com ele, a empresa está atenta a oportunidades tanto no Espírito Santo quanto fora do Estado. "Temos a ideia de expandir, mas sempre fazemos isso com os pés no chão", frisou ao comentar que os clientes de imóveis de alto padrão têm na sua lista de  principais exigências: localização, acabamentos e materiais mais finos, área de lazer ampla, segurança e privacidade. 

PERFIL

  • Nome: Renato Aboudib Sandri
  • Empresa: Grupo RS (RS Construtora e Incorporadora Limitada e Sheraton Vitória Hotel) 
  • No mercado: Há 40 anos
  • Negócio: Construção civil voltada para o médio e alto padrão e hotelaria
  • Atuação: Vitória, Vila Velha e Portugal (há seis anos)
  • Funcionários: Cerca de 200
Perspectiva da fachada de edifício construído pela RS em Vila Velha Crédito: RS Construtora/Divulgação

JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR

Economia:

Deve melhorar neste ano de 2020. As perspectivas são melhores para o mercado retomar. Com os juros baixos, deve ser um ano melhor para todos.

Pedra no sapato:

A burocracia.

Tenho vontade de fechar as portas quando:

Nunca!

Solto fogos quando:

Entregamos um empreendimento e vemos a satisfação do cliente.

Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria...:

Faria com que os profissionais buscassem conhecimento além dos seus setores de atuação. Acredito que todos deveriam ter uma visão geral do negócio.

Minha empresa precisa evoluir em:

Tecnologia.

Se começasse um novo negócio seria...:

Um negócio voltado para o ramo de tecnologia, que é uma área que vem crescendo muito rápido.

Futuro:

Espero que nós tenhamos um país melhor. Estamos numa transição e espero que consigamos ter alguém que leve o pais para frente. No nosso negócio, estamos planejando lançar dois empreendimentos em 2020.

Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro:

Vou citar duas: Warren Buffett e Bill Gates. Ambos são empresários que não têm uma visão voltada só para a lucratividade, mas têm também uma visão para a construção de um mundo melhor.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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