Na Lata: RS Construtora vai lançar dois empreendimentos em 2020

Renato Aboudib Sandri é diretor do Grupo RS Crédito: RS Construtora/Divulgação

A recuperação da economia e o nível de juros mais baixo da história do país - com a Selic a 4,5% ao ano - trazem perspectivas muito positivas para o setor da construção civil e imobiliário. O empresário Renato Aboudib Sandri, do Grupo RS - formado pela RS Construtora e Incorporadora Limitada e o Sheraton Vitória Hotel -, é uma das pessoas otimistas com a retomada do mercado neste ano.

Tanto é que a RS Construtora planeja lançar em 2020 dois empreendimentos residenciais em Vitória, um na Praia do Canto e o outro no bairro Barro Vermelho. Voltados para o público de alto padrão, as unidades terão de três a quatro quartos.

Sandri observa que o mercado de luxo foi, no ramo da construção, o que menos sofreu durante o período de crise, mas reforça que a recuperação econômica vai ajudar a impulsionar os negócios.

"O alto padrão é um segmento bem menos impactado. Mas claro que, melhorando a economia, esse é um setor que melhora junto com o restante" Renato Sandri - Diretor da RS Construtora

De acordo com ele, a empresa está atenta a oportunidades tanto no Espírito Santo quanto fora do Estado. "Temos a ideia de expandir, mas sempre fazemos isso com os pés no chão", frisou ao comentar que os clientes de imóveis de alto padrão têm na sua lista de principais exigências: localização, acabamentos e materiais mais finos, área de lazer ampla, segurança e privacidade.

PERFIL

Nome: Renato Aboudib Sandri

Renato Aboudib Sandri Empresa: Grupo RS (RS Construtora e Incorporadora Limitada e Sheraton Vitória Hotel)

Grupo RS (RS Construtora e Incorporadora Limitada e Sheraton Vitória Hotel) No mercado: Há 40 anos



Há 40 anos Negócio: Construção civil voltada para o médio e alto padrão e hotelaria



Construção civil voltada para o médio e alto padrão e hotelaria Atuação: Vitória, Vila Velha e Portugal (há seis anos)



Vitória, Vila Velha e Portugal (há seis anos) Funcionários: Cerca de 200



Perspectiva da fachada de edifício construído pela RS em Vila Velha Crédito: RS Construtora/Divulgação

JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR