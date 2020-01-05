Na Lata: RS Construtora vai lançar dois empreendimentos em 2020

A recuperação da economia e o nível de juros mais baixo da história do país - com a Selic a 4,5% ao ano - trazem perspectivas muito positivas para o setor da construção civil e imobiliário. O empresário Renato Aboudib Sandri, do Grupo RS - formado pela RS Construtora e Incorporadora Limitada e o Sheraton Vitória Hotel -, é uma das pessoas otimistas com a retomada do mercado neste ano.
Tanto é que a RS Construtora planeja lançar em 2020 dois empreendimentos residenciais em Vitória, um na Praia do Canto e o outro no bairro Barro Vermelho. Voltados para o público de alto padrão, as unidades terão de três a quatro quartos.
Sandri observa que o mercado de luxo foi, no ramo da construção, o que menos sofreu durante o período de crise, mas reforça que a recuperação econômica vai ajudar a impulsionar os negócios.
"O alto padrão é um segmento bem menos impactado. Mas claro que, melhorando a economia, esse é um setor que melhora junto com o restante"
De acordo com ele, a empresa está atenta a oportunidades tanto no Espírito Santo quanto fora do Estado. "Temos a ideia de expandir, mas sempre fazemos isso com os pés no chão", frisou ao comentar que os clientes de imóveis de alto padrão têm na sua lista de principais exigências: localização, acabamentos e materiais mais finos, área de lazer ampla, segurança e privacidade.
PERFIL
- Nome: Renato Aboudib Sandri
- Empresa: Grupo RS (RS Construtora e Incorporadora Limitada e Sheraton Vitória Hotel)
- No mercado: Há 40 anos
- Negócio: Construção civil voltada para o médio e alto padrão e hotelaria
- Atuação: Vitória, Vila Velha e Portugal (há seis anos)
- Funcionários: Cerca de 200
JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR
Economia:
Deve melhorar neste ano de 2020. As perspectivas são melhores para o mercado retomar. Com os juros baixos, deve ser um ano melhor para todos.
Pedra no sapato:
A burocracia.
Tenho vontade de fechar as portas quando:
Nunca!
Solto fogos quando:
Entregamos um empreendimento e vemos a satisfação do cliente.
Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria...:
Faria com que os profissionais buscassem conhecimento além dos seus setores de atuação. Acredito que todos deveriam ter uma visão geral do negócio.
Minha empresa precisa evoluir em:
Tecnologia.
Se começasse um novo negócio seria...:
Um negócio voltado para o ramo de tecnologia, que é uma área que vem crescendo muito rápido.
Futuro:
Espero que nós tenhamos um país melhor. Estamos numa transição e espero que consigamos ter alguém que leve o pais para frente. No nosso negócio, estamos planejando lançar dois empreendimentos em 2020.
Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro:
Vou citar duas: Warren Buffett e Bill Gates. Ambos são empresários que não têm uma visão voltada só para a lucratividade, mas têm também uma visão para a construção de um mundo melhor.