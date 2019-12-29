Na Lata: Fortlev vai expandir no setor de energia e ampliar oferta de produtos

O empresário Antonio Carlos Torres é um dos fundadores da Fortlev Crédito: Elizeu Dias/Fortlev

Há 30 anos no mercado capixaba e a maior fabricante de caixas d'água do país, a Fortlev planeja ampliar o seu portfólio de produtos em 2020. Com oito unidades espalhadas por sete Estados - Espírito Santo, Santa Catarina, São Paulo, Bahia (2 unidades), Pernambuco, Goiás e Amazonas -, a empresa está desenvolvendo novas tecnologias, segundo contou à coluna um dos fundadores do negócio, o empresário Antonio Carlos Torres.

Hoje, são produzidas milhares de toneladas de peças por mês, como reservatórios de água, tanques, cisternas, estações de tratamento de esgoto domiciliar, tubos e conexões, que somam mais de 1.000 tipos de itens. Entre os produtos que vão ter a produção ampliada no próximo ano estão os reservatórios com camadas antibacterianas.

A companhia, que atua em vários países do continente Africano, quer aumentar a sua presença internacional, especialmente em mais locais da África. Mas não é só no segmento da construção que a Fortlev prospecta negócios. No setor de energia renovável, ela tem planos ambiciosos, como crescer, em 2020, na casa dos dois dígitos. O percentual, entretanto, não foi revelado pelo empresário, que é natural de Linhares.

"Novata" nesse mercado, a empresa Fortlev Solar - que começou a operar em 2019 - já chega com o objetivo de atuar em todo o país. Tanto é que planeja ter centros de distribuição espalhados pelo Brasil.

"No Espírito Santo, temos um grande centro de distribuição (CD) para energia fotovoltaica. Agora, queremos instalar CDs em vários Estados estratégicos, principalmente nas regiões Norte e Nordeste" Antonio Carlos Torres - Sócio do Grupo Fortlev

De acordo com Torres, a Fortlev Solar vai, em 2020, fazer a distribuição exclusiva de alguns vidros solares para serem aplicados em fachadas de prédios, trabalho que já foi iniciado, inclusive, junto a arquitetos de várias partes do país. "A nossa unidade na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, já é um showroom desse tipo de material fotovoltaico. A nossa fachada gera energia o tempo todo", explicou ao destacar que está otimista com as perspectivas para o segmento de energia renovável.

Unidade em Vitória da Fortlev Solar, que atua no segmento de energia renovável Crédito: Fortlev Solar/Divulgação

PERFIL

Nome : Antonio Carlos Torres

: Antonio Carlos Torres Empresa: Grupo Fortlev (Fortlev reservatórios para água, tubos e conexões de PVC e Fortlev Solar)



Grupo Fortlev (Fortlev reservatórios para água, tubos e conexões de PVC e Fortlev Solar) No mercado: Há 30 anos



Há 30 anos Negócio: Construção e energia renovável



Construção e energia renovável Atuação: Em todo o Brasil e em alguns países do continente Africano. A empresa tem 8 fábricas nos Estados: Espírito Santo, Santa Catarina, São Paulo, Bahia (2 unidades), Pernambuco, Goiás e Amazonas



Em todo o Brasil e em alguns países do continente Africano. A empresa tem 8 fábricas nos Estados: Espírito Santo, Santa Catarina, São Paulo, Bahia (2 unidades), Pernambuco, Goiás e Amazonas Funcionários: 1.500 diretos e 3 mil indiretos



JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR

Economia: Há boas perspectivas para os próximos anos, principalmente para o saneamento básico e energias renováveis. Pedra no sapato: A instabilidade política. Tenho vontade de fechar as portas quando: Nunca! Solto fogos quando: Atingimos a meta de responsabilidade social e a meta econômica da empresa. Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria: Simplificaria a legislação ligada ao setor de saneamento básico para que o país tenha uma capacidade de oferecer esgoto tratado em mais cidades. Hoje existe um déficit de saneamento muito grande no Brasil. Minha empresa precisa evoluir: Sempre no aprimoramento do capital humano e no desenvolvimento de talentos. Se começasse um novo negócio seria: Os mesmos: tratamento de água e energia renovável. Futuro: Queremos continuar conquistando boa fatia do mercado brasileiro e também aumentar a nossa presença internacional, especialmente em mais países do continente Africano. Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro: O empresário Bill Gates. Considero que mais do que uma visão de negócios, ele também tem uma visão humanitária. Por isso, minha admiração.