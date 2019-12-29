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Empreendedores do ES

Na Lata: Fortlev vai expandir no setor de energia e ampliar oferta de produtos

Jogo rápido com o empresário Antonio Carlos Torres

Públicado em 

29 dez 2019 às 05:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

O empresário Antonio Carlos Torres é um dos fundadores da Fortlev Crédito: Elizeu Dias/Fortlev
Há 30 anos no mercado capixaba e a maior fabricante de caixas d'água do país, a Fortlev planeja ampliar o seu portfólio de produtos em 2020. Com oito unidades espalhadas por sete Estados -  Espírito Santo, Santa Catarina, São Paulo, Bahia (2 unidades), Pernambuco, Goiás e Amazonas -, a empresa está desenvolvendo novas tecnologias, segundo contou à coluna um dos fundadores do negócio, o empresário Antonio Carlos Torres. 
Hoje, são produzidas milhares de toneladas de peças por mês, como reservatórios de água, tanques, cisternas, estações de tratamento de esgoto domiciliar, tubos e conexões, que somam mais de 1.000 tipos de itens.  Entre os produtos que vão ter a produção ampliada no próximo ano estão os reservatórios com camadas antibacterianas. 
A companhia, que atua em vários países do continente Africano, quer aumentar a sua presença internacional, especialmente em mais locais da África. Mas não é só no segmento da construção que a Fortlev prospecta negócios. No setor de energia renovável, ela tem planos ambiciosos, como crescer, em 2020, na casa dos dois dígitos. O percentual, entretanto, não foi revelado pelo empresário, que é natural de Linhares.
"Novata" nesse mercado, a empresa Fortlev Solar - que começou a operar em 2019  -  já chega  com o objetivo de atuar em todo o país. Tanto é que planeja ter centros de distribuição espalhados pelo Brasil.
"No Espírito Santo, temos um grande centro de distribuição (CD) para energia fotovoltaica. Agora, queremos instalar CDs em vários Estados estratégicos, principalmente nas regiões Norte e Nordeste"
Antonio Carlos Torres - Sócio do Grupo Fortlev
De acordo com Torres, a Fortlev Solar vai, em 2020, fazer a distribuição exclusiva de alguns vidros solares para serem aplicados em fachadas de prédios, trabalho que já foi iniciado, inclusive, junto a arquitetos de várias partes do país.  "A nossa unidade na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, já é um showroom desse tipo de material fotovoltaico. A nossa fachada gera energia o tempo todo", explicou ao destacar que está otimista com as perspectivas para o segmento de energia renovável. 
Unidade em Vitória da Fortlev Solar, que atua no segmento de energia renovável Crédito: Fortlev Solar/Divulgação

PERFIL

  • Nome: Antonio Carlos Torres
  • Empresa: Grupo Fortlev (Fortlev reservatórios para água, tubos e conexões de PVC e Fortlev Solar)
  • No mercado: Há 30 anos
  • Negócio: Construção e energia renovável
  • Atuação: Em todo o Brasil e em alguns países do continente Africano. A empresa tem 8 fábricas nos Estados: Espírito Santo, Santa Catarina, São Paulo, Bahia (2 unidades), Pernambuco, Goiás e Amazonas
  • Funcionários: 1.500 diretos e 3 mil indiretos

JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR

Economia:

Há boas perspectivas para os próximos anos, principalmente para o saneamento básico e energias renováveis.

Pedra no sapato:

A instabilidade política.

Tenho vontade de fechar as portas quando:

Nunca!

Solto fogos quando:

Atingimos a meta de responsabilidade social e a meta econômica da empresa.

Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria:

Simplificaria a legislação ligada ao setor de saneamento básico para que o país tenha uma capacidade de oferecer esgoto tratado em mais cidades. Hoje existe um déficit de saneamento muito grande no Brasil.

Minha empresa precisa evoluir:

Sempre no aprimoramento do capital humano e no desenvolvimento de talentos.

Se começasse um novo negócio seria:

Os mesmos: tratamento de água e energia renovável.

Futuro:

Queremos continuar conquistando boa fatia do mercado brasileiro e também aumentar a nossa presença internacional, especialmente em mais países do continente Africano.

Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro:

O empresário Bill Gates. Considero que mais do que uma visão de negócios, ele também tem uma visão humanitária. Por isso, minha admiração.
Unidade da Fortlev em Cabo de Santo Agostinho, a 37 quilômetros de Recife, Pernambuco Crédito: Fortlev/Divulgação

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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