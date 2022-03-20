Zelenski fala em 3ª Guerra Mundial "se negociação falhar"

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, voltou a afirmar em entrevista à rede americana CNN, neste domingo (20), que está "pronto para negociações" com o líder da Rússia, Vladimir Putin, mas alertou que, se o diálogo fracassar, "isso significaria a Terceira Guerra Mundial".
"Estou pronto para negociar com ele [Putin]. Eu estive pronto nos dois últimos anos. Acho que, sem negociações, não podemos encerrar essa guerra", afirmou Zelenski.
O líder ucraniano declarou estar disposto a "qualquer formato" de conversa com Putin, mas reafirmou seus pontos para negociar: "O fim da guerra, garantias de segurança, soberania, restauração da integridade territorial, real garantias para nosso país".
No sábado (19), Zelenski afirmou em pronunciamento que havia chegado a "hora de conversar". "Chegou a hora de restaurar a integridade territorial e a justiça para a Ucrânia. Caso contrário, as perdas russas serão tantas que serão necessárias várias gerações para se recuperar."
Segundo ele, a Ucrânia "sempre ofereceu soluções para a paz". Na sexta (18), o negociador-chefe da Rússia, Vladimir Medinksi, disse que os dois lados estão "na metade do caminho" para chegar a um acordo em que Kiev aceite salvaguardas de segurança para renunciar à adesão à Otan, objetivo central da guerra do lado de Moscou.